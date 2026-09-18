Геологи Латвийского университета вернулись из третьей экспедиции в Гренландию. В течение месяца ученые исследовали выводной ледник Fan ледяного купола Каанаак, сообщили в университете.

Исследователи изучали температурную структуру ледника, а также измеряли высоту его поверхности и толщину льда.

С помощью георадара ученые провели измерения на маршрутах общей протяженностью около 35 километров. Полученные данные противоречат прежним предположениям: выяснилось, что ледник состоит из холодного льда, температура которого не достигает точки плавления. Такой лед обнаружен даже там, где его толщина составляет около 300 метров.

Впервые во время исследований в Гренландии латвийская команда использовала и пассивные сейсмические датчики. По словам ученых, собранные данные помогут уточнить представления о развитии ледников и улучшить прогнозирование происходящих с ними изменений.

Одним из необычных явлений, которые удалось наблюдать во время экспедиции, стали многометровые фонтаны воды, вырывавшиеся из ледника под давлением.