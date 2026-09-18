Объявления о продаже недвижимости дают наглядное представление о том, что в Риге очень широкий выбор квартир - от недорогого жилья в зданиях, построенных в XX веке, до дорогих объектов в эксклюзивных новостройках.

Если кто-то хочет приобрести квартиру в столице, ему остается лишь выбрать вариант, наиболее соответствующий его финансовым возможностям и образу жизни. В других городах Латвии выбор доступных для покупки квартир значительно беднее. В Лиепае и Елгаве возможности выбора больше, чем в Резекне и Даугавпилсе, однако контраст между широким предложением в Риге и весьма скромным предложением в других местах Латвии очень заметен.

По-прежнему превалирующая часть новых жилых зданий сосредоточена именно в Риге, и на так называемом рынке вторичного жилья более высокая динамика также наблюдается именно в столице. В микрорайонах Риги средняя цена квартир в домах типовой серии в июле этого года составляла 963 евро за квадратный метр. За месяц средняя цена квартир в домах типовой серии выросла на 0,4%. В целом с начала 2026 года цены на квартиры увеличились в среднем на 6-12%. Однако в июле этого года средний уровень цен был на 41% ниже, чем в июле 2007 года, сообщает компания "Arco Real Estate", работающая в сфере недвижимости.

В июле 2026 года самая высокая цена квартир в домах типовой серии была в рижском микрорайоне Тейка - 1148 евро за квадратный метр, а самая низкая - в Болдерае, где она составляла 718 евро за квадратный метр. Во втором квартале этого года средняя цена квадратного метра жилья в новых проектах на первичном рынке, указанная в объявлениях, достигла 3220 евро, однако фактические цены сделок были на 16% ниже, сообщает компания "Latio", работающая в сфере недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены в объявлениях выросли на 5%, тогда как цены фактических сделок снизились менее чем на один процент.

"Высокие цены в объявлениях застройщики объясняют строительными затратами и бюрократией, однако покупатели не готовы принимать предложения застройщиков и выбирают более дешевые варианты - вторичный рынок новых проектов, отреставрированные довоенные здания, а также квартиры в домах типовой серии, построенных во второй половине XX века", - отмечается в подготовленном "Latio" обзоре рынка жилья.

"Однако одной отметки "новый проект" уже недостаточно, чтобы быстро продать жилье. От новостройки покупатели ожидают выгодного расположения, соответствующего качества, понятных гарантийных условий и готовности застройщика брать на себя ответственность за дефекты", - указывает аналитик рынка "Latio" Ксения Иевлева.