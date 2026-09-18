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Михайлово чудо. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 19 сентября 2026 года? 0 57

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Архангел Михаил

19 сентября 2026 года празднуют Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). В народе этот день получил название Михайлово чудо. Праздник посвящен верховному командующему небесного воинства, поэтому принято посвятить день молитвам и последующему веселью.

О чем вспоминают в Церкви 19 сентября 2026 года

Михаил — главный архангел, он предводитель небесного воинства и один из самых почитаемых ангелов в православии. Его имя означает «Никто не равен Богу», в том смысле, что он является воином за Господа, его защитником и его карающим мечом. Михаил несколько раз упоминается в Библии, и там он единственный ангел, который назван по имени. Также он упоминается в пророчестве о Страшном суде.

Он появлялся рядом с пророком Даниилом в дни падения Вавилонского царства. С его именем связаны самые удивительные чудеса.

А вот какое событие, связанное с Михаилом, вспоминают сегодня. Произошло оно в IV веке во Фригии (Малая Азия) около города Иераполя. Там располагался храм во имя Архангела Михаила, а рядом с ним бил целебный источник. Этот храм был построен на деньги одного человека, который так благодарил святого за исцеление его дочери от немоты. Во сне ему — язычнику — явился Михаил и велел вести ребенка к тому источнику и угостить водой из него. Когда она выпила воды — заговорила. После чего вся семья приняла крещение и построила храм.

Слухи об этом чуде распространились быстро. Люди стали приходить к источнику, заходили в храм. Выздоравливали не только христиане, но и язычники. После чего они чаще всего принимали крещение. В том самом храме из года в год служил пономарь по имени Архип. Был он человеком благочестивым и справедливым и жил при храме уже почти 60 лет.

Язычники решили погубить его вместе с храмом. Они соединили русла двух горных рек, рассчитав, что так поток воды будет направлен на храм. Увидев это, Архип стал молиться архангелу Михаилу, прося его о защите церкви. Тот явился во плоти, ударил жезлом скалу, открыв расщелину, и повелел воде течь из нее. Язычники в ужасе бежали прочь, а христиане восславили архангела в молитвах. Место, где свершилось чудо, получило название Хона, то есть отверстие или расщелина.

Смысл праздника

Любые чудеса могут произойти по молитвам, надо только верить и вести достойную жизнь.

О чем молятся архангелу Михаилу?

Его просят об исцелении от болезней и очищении души, о защите от несправедливости и недобрых людей. Его просят о помощи те, кто собрался в дорогу.

Народные приметы погоды

Иней на деревьях — много снега зимой.
Листья ложатся тыльной стороной — к теплой зиме.
Луна закрыта облаками — скоро грянет ненастье.
Туман утром — к потеплению.
Березовые ветки оголились — к ранней зиме и теплой весне.

Что можно делать 19 сентября 2026 года

Принято побывать на богослужении в храме.
Отличный день для застолья, причем, чем богаче угощение, тем щедрее будет год впереди.
Нужно помириться с тем, с кем раньше ссорился.
Принято помогать нуждающимся.
Отличный день для творчества.
Принято печь пироги.

Что нельзя делать 19 сентября 2026 года

Не стоит работать.
Нельзя скандалить и ругаться.
Не выбрасывайте недоеденное.
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#благотворительность #вера #религия #традиции
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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