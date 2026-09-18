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Отопительный сезон еще не начался, а тревога растет: чего больше всего боятся жители Латвии 0 137

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: С приближением холодов жителей Латвии все сильнее беспокоят будущие счета за жилье.

ChatGPT

С приближением холодов жителей Латвии все сильнее беспокоят будущие счета за жилье. Уже 68% опрошенных опасаются, что в ближайшие шесть месяцев подорожают коммунальные услуги, включая электричество и отопление. Еще в марте таких было 59%.

Об этом свидетельствует проведенный банком Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat опрос более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

При этом беспокойство из-за других повседневных расходов несколько снизилось. Возможного роста цен на продукты в марте опасались 66% жителей, а в августе — 60%. В случае топлива и транспорта показатель снизился с 65% до 61%.

Коммунальные платежи вышли на первое место

Главный экономист банка Карлис Пургайлис отмечает, что изменение настроений жителей во многом отражает происходящее с ценами в разных категориях расходов.

По его словам, с приближением отопительного сезона к фактическому росту цен добавляются ожидания домохозяйств относительно будущих счетов.

Неопределенность вокруг обязательных расходов может заставить людей экономить и откладывать крупные покупки, что, в свою очередь, способно замедлить рост частного потребления, считает экономист.

Все больше беспокоят расходы на здоровье

Заметно выросла тревога и по поводу стоимости лекарств и медицинских услуг. В марте их возможное подорожание беспокоило 36% жителей, в августе — уже 44%.

Особенно заметен рост среди людей старшего возраста. В группе от 50 до 59 лет доля обеспокоенных увеличилась с 38% до 53%, а среди жителей от 60 до 74 лет — с 50% до 61%.

Причем для последней возрастной группы расходы на лекарства и медицинские услуги уже вызывают больше опасений, чем возможное подорожание продуктов (59%) или топлива и транспорта (56%).

Молодежь стала сильнее опасаться расходов на жилье

В целом по стране рост арендной платы или кредитных платежей беспокоит примерно каждого пятого жителя, и с весны этот показатель почти не изменился.

Однако среди молодежи ситуация другая. В марте повышения аренды или кредитных платежей опасались 25% жителей в возрасте от 18 до 29 лет, а в августе — уже 40%.

Изменился и главный источник тревоги молодых людей. Весной на первом месте находилось возможное подорожание продуктов — его называли 69% опрошенных. В августе вперед вышли коммунальные платежи: их роста опасаются 66% молодых жителей.

В Риге коммунальных счетов опасаются 71%

Заметны различия и между регионами. В Риге возможное подорожание коммунальных услуг беспокоит 71% жителей, тогда как рост транспортных расходов — 54%.

В Земгале доля обеспокоенных коммунальными расходами с марта увеличилась с 53% до 69%, а в Видземе — с 41% до 59%.

В Курземе весной главной причиной для беспокойства были топливо и транспорт — их называл 71% опрошенных. В августе этот показатель снизился до 66%, тогда как доля обеспокоенных коммунальными расходами выросла с 54% до 61%.

Иная ситуация в Латгале. Там на первом месте остается возможное подорожание топлива и транспорта — его опасаются 74% жителей против 66% в марте.

Опрос проводился в августе 2026 года банком Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat. В нем онлайн приняли участие более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

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#жилье #здравоохранение #цены #Латвия #молодежь #счета #потребление #экономика #опрос
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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