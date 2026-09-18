Клиническая университетская больница имени Паулса Страдиньша (КУБС) призывает пациентов, посетителей, сотрудников больницы и жителей Агенскалнса не беспокоиться из-за учений "Namejs 2026", которые сегодня и завтра будут проходить на территории больницы, сообщили в больнице.

Во время учений по территории больницы и в ее окрестностях будут передвигаться военнослужащие, ополченцы и военная техника. В больнице подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не повлияют на лечебный процесс и уход за пациентами. Медицинские услуги будут оказываться в обычном порядке.

В отдельных местах на территории больницы, однако, возможны кратковременные ограничения передвижения.

В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие между гражданскими и военными структурами, а также проверяться их готовность и согласованность действий в случае угрозы. Участие больницы в учениях является частью системы всеобъемлющей государственной обороны, в которой важную роль играют готовность и взаимодействие Национальных вооруженных сил, государственных учреждений и других гражданских партнеров.

КУБС обращает внимание, что на территории больницы во время учений будет запрещено фотографировать и снимать происходящее на видео.