Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пациентов просят не беспокоиться и не снимать - на территории больницы появится военная техника 0 267

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2026
LETA
Изображение к статье: военный в городе

Клиническая университетская больница имени Паулса Страдиньша (КУБС) призывает пациентов, посетителей, сотрудников больницы и жителей Агенскалнса не беспокоиться из-за учений "Namejs 2026", которые сегодня и завтра будут проходить на территории больницы, сообщили в больнице.

Во время учений по территории больницы и в ее окрестностях будут передвигаться военнослужащие, ополченцы и военная техника. В больнице подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не повлияют на лечебный процесс и уход за пациентами. Медицинские услуги будут оказываться в обычном порядке.

В отдельных местах на территории больницы, однако, возможны кратковременные ограничения передвижения.

В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие между гражданскими и военными структурами, а также проверяться их готовность и согласованность действий в случае угрозы. Участие больницы в учениях является частью системы всеобъемлющей государственной обороны, в которой важную роль играют готовность и взаимодействие Национальных вооруженных сил, государственных учреждений и других гражданских партнеров.

КУБС обращает внимание, что на территории больницы во время учений будет запрещено фотографировать и снимать происходящее на видео.

×
#безопасность #гражданская оборона
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
1
1
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: пасмурный день
Изображение к статье: медицина Эксклюзив!
Изображение к статье: Пророк Захария и его жена праведная Елисавета
Изображение к статье: Беларусь Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Взболтать, но не смешивать: продукты, которые не стоит сочетать с алкоголем
Люблю!
Изображение к статье: Компьютерные онлайн-игры и мошенники
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп и Путин
В мире
Изображение к статье: Разница в оплате труда местных работников и сотрудников, привлеченных из третьих стран.
Бизнес
Изображение к статье: Гандболистки
Спорт
1
Изображение к статье: Истребитель F-16 Национальной гвардии США разбился во время тренировочного полета в штате Мичиган.
В мире
Изображение к статье: Взболтать, но не смешивать: продукты, которые не стоит сочетать с алкоголем
Люблю!
Изображение к статье: Компьютерные онлайн-игры и мошенники
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп и Путин
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео