Правительство Латвии пересмотрело ранее принятые решения и не будет закупать произведенные в Швеции 155-миллиметровые колесные артиллерийские системы "Archer", а вместо них приобретет более дешевые самоходные гаубицы чешского производства, выяснило агентство ЛЕТА.

В мае 2024 года Министерство обороны начало исследование рынка для закупки 155-миллиметровых колесных артиллерийских систем. Финальные переговоры велись со шведской компанией "BAE Systems Bofors" и чешской "Excalibur Army".

После получения окончательных предложений эксперты Национальных вооруженных сил (НВС) и Минобороны оценили финансовые условия, график поставок, заявленные оперативные возможности систем, предложения по выполнению требований о вовлечении местной промышленности и другие факторы, включая возможности стратегического партнерства. В июне 2025 года, еще при правительстве Эвики Силини, Минобороны подписало со Швецией письмо о намерениях, предусматривавшее взаимное обязательство в будущем заключить межправительственное соглашение о закупке для НВС 155-миллиметровых колесных артиллерийских систем "Archer".

Письмо о намерениях не создавало юридических обязательств ни для одной из сторон ни в соответствии с международным, ни с национальным правом, так как служило подтверждением намерения развивать политическое и практическое сотрудничество. Поэтому латвийской стороне не придется выплачивать какой-либо штраф, подчеркивают в Минобороны.

Шведская компания, как утверждается, затянула с подачей окончательного предложения, поэтому Минобороны параллельно изучало возможности рынка и продолжало переговоры с другим претендентом. По оценке Минобороны, чешская компания предлагает операционно равноценные системы "Morana", но на более выгодных условиях по цене и срокам поставки. Общедоступная информация свидетельствует, что системы "Morana" впервые были продемонстрированы в 2022 году и в настоящее время все еще проходят активные испытания, тогда как системы "Archer" производятся более десяти лет и уже поставляются шведской армии.

Теперь Минобороны повторно рассмотрело предложения шведской и чешской компаний, и во вторник министр обороны Райвис Мелнис ознакомил правительство с окончательным предложением. Госсекретарь Минобороны подтвердил в разговоре с агентством ЛЕТА, что во вторник правительство, ознакомившись с подготовленной министерством информацией, решило не продолжать дальнейшие действия по закупке "Archer".

Министерство в основном объясняет это решение сроками поставки и затратами, главным образом тем, что в настоящее время закупка произведенных в Швеции артиллерийских систем для Латвии невозможна.

Латвия уже проинформировала Швецию о принятом решении. В то же время Латвия по-прежнему считает Швецию одним из важнейших партнеров в сфере обороны, а сотрудничество двух стран остается глубоким и очень активным.

"У нас очень активно развивается сотрудничество в сфере закупок и промышленности, в том числе при приобретении для НВС систем ПВО ближнего радиуса действия, радаров наблюдения за воздушным пространством, систем командования и управления, противотанкового оружия. Это сотрудничество обязательно продолжится и в будущем. Минобороны и НВС также выражают благодарность Швеции за ее нынешнее и планируемое в будущем участие в многонациональной бригаде НАТО в Латвии", - заявили в МО.

Во вторник правительство решило закупить для НВС артиллерийские системы производства чешской компании. Теперь продолжится техническая подготовка договора.

Такое решение принято после оценки потребностей НВС в оперативных возможностях, приоритетов, стоимости предложений, сроков поставки и возможностей привлечения местной промышленности.

Чиновник не обозначил стоимость закупки "Morana" и количество установок, предназначенных для Латвии. В то же время он подтвердил, что первые поставки запланированы на следующий год.

Госсекретарь Минобороны признал, что стоимость предложений шведской и чешской компаний существенно различается.

Общедоступная информация свидетельствует, что самоходная гаубица "Morana" впервые была публично представлена в 2022 году. Гаубица оснащена орудием, соответствующим стандартам НАТО. Максимальная дальность стрельбы превышает 41 километр. Она также оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом для самообороны.

Система установлена на колесном шасси "Tatra Force" 8x8. Наведение и заряжание орудия полностью автоматизированы. В машине предусмотрено место для 45 снарядов. Автоматическая система заряжания позволяет произвести до шести выстрелов в первую минуту.

Система способна подготовиться к стрельбе примерно за 40 секунд после остановки и так же быстро оставить позицию, чтобы избежать ответного огня противника. Боевые задачи может выполнять экипаж из трех человек, не выходя из защищенной и герметичной кабины. Стоимость одной гаубицы составляет несколько миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Латвия первоначально намеревалась арендовать у Швеции подержанные колесные артиллерийские системы "Archer" до тех пор, пока для нужд НВС не будут произведены установки более новой модификации.

Системы "Archer" 6x6 в настоящее время находятся на вооружении Швеции, а некоторые из этих установок также были переданы Украине для использования в войне против России.

В свою очередь, 8x8 является базой для новой версии системы, поскольку производство 6x6 прекращено. В новой версии 8x8 увеличено количество снарядов и внесены другие модификации. Обе системы полностью автономны.

В настоящее время в распоряжении НВС имеются гусеничные самоходные гаубицы "M109", которые Латвия несколько лет назад приобрела у Австрии. Всего Латвия закупила у Австрии 65 самоходных гаубиц, однако часть из них была передана Украине.

В 2027 году Национальные вооруженные силы получат высокомобильные артиллерийские ракетные системы "HIMARS".