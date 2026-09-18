Елгавское краевое самоуправление планирует построить новый спортивный зал для Элейской средней школы. Стоимость проекта составит почти 4 млн евро, а открыть комплекс рассчитывают летом 2028 года.

Площадь нового здания составит около 1000 квадратных метров. Его соединят с существующим трехэтажным корпусом школы специальным переходом на уровне первого этажа.

Главный спортивный зал будет предназначен как для школьных занятий, так и для проведения соревнований по командным видам спорта. Кроме того, появится тренажерный зал с ударопрочным резиновым покрытием и зеркальной стеной. В нем установят беговые дорожки, велотренажеры и крепления для боксерских мешков.

Одновременно в здании смогут находиться до 200 человек. Для зрителей предусмотрены выдвижные трибуны еще на 150 мест.

Здание полностью приспособят для людей с ограниченной мобильностью — оборудуют пологие пандусы и специальный санузел.

Обновят и территорию вокруг школы

Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории. Рядом со стадионом оборудуют огороженную спортивную площадку с искусственным покрытием, футбольными воротами и освещением.

Также появится зона отдыха со скамейками и интерактивными элементами, будут построены подъездные пути и автомобильные стоянки. Для велосипедистов установят два навеса и в общей сложности 36 велостоек.

Председатель Елгавской краевой думы Ингус Залитис отметил, что строительства спортзала давно ждали жители Элеи, Лиелплатоне, Вилце, Сесавы и Платоне. Ранее реализовать проект не удавалось в том числе из-за неудачных закупочных процедур.

По его словам, по вечерам и в выходные дни спортивными помещениями смогут пользоваться не только школьники, но и другие жители края.

Если строительство будет идти по графику, новый спортивный комплекс должен открыть двери летом 2028 года.