Как сообщает LETA со ссылкой на директора финансового департамента «Rīgas ūdens» Сандиса Малиньша, в феврале 2026 года предприятие заключило с Северным инвестиционным банком договор, предусматривающий возможность привлечения кредита на сумму до 50 млн евро. Предложение NIB было признано лучшим по итогам закупочной процедуры.

Финансирование необходимо для реализации масштабной инвестиционной программы «Rīgas ūdens» на 2025–2028 годы. Ее общая стоимость составляет 235 млн евро.

В рамках программы планируется строительство и замена трубопроводов питьевой воды и канализации, модернизация и увеличение мощности очистных сооружений, а также цифровизация систем водоснабжения и канализации. В частности, предполагается улучшить учет и управление инфраструктурой и сократить потери воды.

Для финансирования проектов «Rīgas ūdens» использует несколько источников, включая средства международных финансовых организаций и инструменты рынка капитала.

В прошлом году оборот «Rīgas ūdens» составил 80,321 млн евро, увеличившись на 5,2% по сравнению с 2024 годом. Предприятие получило прибыль в размере 590,5 тыс. евро, тогда как годом ранее работало с убытками.

«Rīgas ūdens» обеспечивает водоснабжение Риги и ряда территорий в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также занимается сбором и очисткой сточных вод. Единственным владельцем предприятия является Рижское самоуправление.