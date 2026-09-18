Местами пройдут кратковременные дожди. Больше всего осадков ожидается в Курземе, а вечером — в центральной части страны.

Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер с порывами до 8–13 метров в секунду, местами на побережье — до 18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +15…+19 градусов.

В Риге день будет преимущественно облачным, ближе к вечеру возможен кратковременный дождь. При умеренном южном и юго-западном ветре воздух прогреется до +17…+18 градусов.

На погоду влияет юго-восточная периферия циклона. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1006 гектопаскалей в Вентспилсе до 1013 гектопаскалей у границы с Беларусью.