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Синоптики уточнили прогноз на пятницу 0 154

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2026
LETA
Изображение к статье: пасмурный день

В пятницу в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут кратковременные дожди. Больше всего осадков ожидается в Курземе, а вечером — в центральной части страны.

Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер с порывами до 8–13 метров в секунду, местами на побережье — до 18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +15…+19 градусов.

В Риге день будет преимущественно облачным, ближе к вечеру возможен кратковременный дождь. При умеренном южном и юго-западном ветре воздух прогреется до +17…+18 градусов.

На погоду влияет юго-восточная периферия циклона. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1006 гектопаскалей в Вентспилсе до 1013 гектопаскалей у границы с Беларусью.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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