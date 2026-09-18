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США укрепили границу Латвии двадцатью беспилотниками и тремя тепловизорами 1 144

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница на замке
ФОТО: BB.LV/AI

Государственная пограничная охрана Латвии получит от США 20 беспилотных летательных аппаратов и три комплекта тепловизионного оборудования. Соответствующее соглашение подписали глава ведомства генерал Гунтис Пуятс и посол США в Латвии Мелисса Аргирос.

Как сообщили в Государственной пограничной охране (ГПО), американская сторона передает оборудование для укрепления возможностей Латвии по охране государственной границы.

Ранее, 2 и 3 сентября, представители Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Госдепартамента США, а также Таможенно-пограничной службы США посетили территориальные подразделения латвийской погранохраны.

Представителям США показали повреждения пограничной инфраструктуры, которые латвийская сторона связывает с действиями властей Беларуси и оказываемой ими поддержкой. Обсуждалось и влияние происходящего на национальную безопасность Латвии.

По информации ГПО, американские представители вновь подтвердили поддержку латвийских пограничников в решении дальнейших задач по обеспечению безопасности государственной границы.

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#США #Латвия #национальная безопасность #беспилотники #Беларусь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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