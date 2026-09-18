«Это чудо, что контактные сети железной дороги, построенные еще в 1950-х годах, до сих пор держатся», — заявили в правительстве Латвии.

К слову, «Latvijas dzelzceļš» (LDz) завершил модернизацию 103 километров электрифицированной железнодорожной инфраструктуры. Стоимость проекта составила 72,7 млн евро. Об этом на мероприятии по случаю завершения проекта сообщил председатель правления LDz Артис Гринбергс.

В рамках проекта реконструирована существующая контактная сеть на участке Иманта — Слока протяженностью 55,9 км. Еще 25,8 км существующей и новой контактной сети модернизированы и построены на участках Рига — Земитаны, на станции Земитаны и между Земитаны и Яняварты.

Кроме того, новая контактная сеть протяженностью 19,4 км появилась на участке Засулаукс — Болдерая. Еще 1,9 км сети реконструировано на Рижском железнодорожном мосту через Даугаву.

Одновременно была модернизирована инфраструктура электроснабжения контактной сети и реконструированы отдельные элементы железнодорожной сигнализации.

Еще около 200 км ждут своей очереди

По словам Гринбергса, общая протяженность железнодорожной контактной сети в Латвии составляет около 500 км. К концу 2026 года примерно 40% этой инфраструктуры будет обновлено и модернизировано.

До конца года планируется завершить работы на Елгавском направлении. Следующими должны стать участки Яняварты — Огре и Слока — Тукумс II, работы на которых предполагается выполнить до конца 2029 года.

Однако еще почти 200 км контактной сети, которые необходимо обновить до 2034 года, пока остаются без финансирования.

Речь идет в том числе об участке Земитаны — Скулте протяженностью 93 км, Огре — Айзкраукле протяженностью 88 км и пятикилометровом участке Рижский центральный вокзал — Яняварты.

Гринбергс отметил, что менять контактную сеть необходимо уже сейчас, поскольку значительная ее часть выработала свой ресурс. Но, все-таки, она каким-то образом еще держится, хотя ее возводили в далекие 50-е годы прошлого века, удивляются в правительстве страны. Значит, были специалисты и люди работали на совесть, объясняет наша редакция.