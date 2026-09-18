Не дождавшись денег Rail Baltica, Рига потратит свои. Директор департамента Рижской думы Кристапс Каулиньш рассказал о планах перестройки виадука через улицу Алтонавас.

Уникальная монолитная бетонная конструкция 1910 года будет демонтирована, обследована, укреплена и расширена, а затем установлена на новое место.

Из-за опасных трещин движение транспорта по мосту закрыто с декабря 2024 года.

Старый путепровод предполагалось демонтировать, а новый — возвести при прокладке железнодорожной трассы Rail Baltica, поэтому самоуправление долго сидело сложив руки, ожидая, когда мост возведут за счет железнодорожных миллиардов.

Но не дождалось. Когда стало понятно, что европейскую колею через Ригу в обозримом будущем строить не будут, ремонтировать мост было уже поздно.

В итоге столичную инфраструктуру приходится приводить в порядок за свой счет. Демонтаж Алтонавасского путепровода начнется в конце этого или начале следующего года. Чтобы построить новую переправу, работы решено разделить на три части. Возможные расходы — больше четырех миллионов евро.

Полное завершение работ и открытие нового путепровода ожидаются к 2029 году.