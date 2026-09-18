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В среду начнется астрономическая осень - что она нам несет? 0 186

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2026
LETA
Изображение к статье: желтые листья в парке

В среду, 23 сентября, в Северном полушарии Земли начнется астрономическая осень, а в Южном полушарии наступит весна, свидетельствует информация на сайте timeanddate.com.

Равноденствие наступит в среду в 3:05. Во время равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла, день и ночь во всем мире длятся примерно одинаково.

Однако 23 сентября день в Латвии все еще будет на десять минут длиннее ночи, и только 26 сентября впервые этой осенью день станет короче ночи.

Такая разница возникает потому, что продолжительность дня и ночи определяется с учетом преломления света в атмосфере, а восходом и закатом называют момент, когда у горизонта появляется или исчезает верхний край солнечного диска, а не его центр.

Во второй половине сентября продолжительность солнечного сияния сокращается быстрее всего - на четыре минуты и 46 секунд в сутки. Продолжительность дня будет уменьшаться до 21 декабря, когда наступит солнцестояние и начнется астрономическая зима.

Три самых темных месяца в году, или солярная зима, - это период с 6 ноября по 4 февраля. Солярная осень в Латвии ежегодно начинается 6 августа и заканчивается 5 ноября, а начало астрономической осени является серединой солярной осени.

В свою очередь, метеорологическая осень в Латвии наступает, если среднесуточная температура воздуха держится ниже +15 градусов не менее пяти дней подряд. В этом году первым днем метеорологической осени стало 10 сентября.

Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, до первой половины октября температура воздуха в Латвии в среднем будет оставаться выше нормы. Количество осадков на следующей неделе ожидается больше обычного, последующие недели могут быть более сухими.

Под влиянием Эль-Ниньо этой осенью и зимой в Европе в целом ожидается теплая и влажная погода с повышенным риском наводнений и штормов, свидетельствует информация программы Европейского союза "Copernicus". Зимой в Латвии возможно необычно большое количество дождя и снега, самыми холодными месяцами могут стать февраль и март.

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#климат #погода #Латвия #Европа #астрономия #осень #солнцестояние
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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