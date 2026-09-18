Сегодня и завтра в Риге в рамках активной фазы военных учений "Namejs 2026" пройдут учения по эвакуации населения, сообщили в Рижской думе.

Участники учений соберутся на бульваре Александра Грина возле парка Узварас, после чего автобусами будут доставлены в Рижскую среднюю школу "Аркадия" по адресу ул. Мелнсила, 6, где будет развернут учебный эвакуационный центр.

В ходе учений будет проверена организация сбора, транспортировки, регистрации и приема жителей в эвакуационном центре, а также взаимодействие задействованных служб и учреждений. Завершение учений запланировано на утро 19 сентября.

Сегодня также пройдут учения на территории станции биологической очистки "Даугава" предприятия "Rīgas ūdens" на ул. Дзинтару, 60. Там планируется отработать защиту объекта критически важной инфраструктуры, в том числе с использованием учебных контрмобильных элементов и привлечением военнослужащих и ополченцев.

Наиболее активная фаза учений на территории объекта запланирована на утро. Жителям Болдераи и Даугавгривы в это время следует считаться с усиленным присутствием военнослужащих и военной техники.

Как сообщалось, до 20 сентября в Риге проходит активная фаза учений "Namejs 2026", во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника.

В этот период по городу будут передвигаться военнослужащие латвийских и союзных сил, земессарги и военная техника. В отдельных местах будут оборудованы учебные контрольно-пропускные пункты и установлены контрмобильные заграждения. Кроме того, запланированы полеты беспилотных и военных летательных аппаратов. В отдельных случаях возможны кратковременные ограничения движения.

Все действия, которые жители будут наблюдать в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой, подчеркнули в думе.