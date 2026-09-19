Большинство семей в Латвии продолжают испытывать финансовые трудности. Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства благосостояния, почти две трети респондентов признались, что им непросто покрывать ежедневные расходы, а самой востребованной новой мерой поддержки жители считают бесплатное питание в детских садах.

66,8% опрошенных семей сообщили, что им удается сводить концы с концами лишь с трудом. Такие данные приводятся в промежуточной оценке реализации Основных направлений развития детей, молодежи и семьи на 2022–2027 годы, подготовленной Министерством благосостояния.

Из них 34,4% заявили, что испытывают небольшие финансовые трудности, 20,1% признались, что покрывать повседневные расходы им сложно, а еще 12,3% сообщили о серьезных материальных проблемах. Лишь 29,6% участников опроса сказали, что справляются с семейным бюджетом легко или сравнительно легко.

Финансовые сложности оказались характерны практически для всей страны. Доля семей, испытывающих проблемы, варьировалась от 59% в Рижском регионе до 76% в Латгале, что, по мнению авторов исследования, свидетельствует об общегосударственном характере проблемы.

Опрос также показал, что почти треть семей живет на сравнительно скромные доходы. 28,9% респондентов сообщили, что совокупный доход семьи не превышает 1000 евро в месяц, еще 32% указали доход от 1001 до 2000 евро. Доход выше 2000 евро имеют 19,6% семей, тогда как почти каждый пятый участник исследования предпочел не отвечать на этот вопрос.

Не менее актуальной темой остается жилье. Полностью удовлетворены своими жилищными условиями 60% опрошенных, однако в Риге и Латгале этот показатель оказался заметно ниже — около половины респондентов. Одновременно 82,4% участников исследования поддержали расширение государственной помощи семьям с детьми при решении жилищного вопроса.

Исследование показало и то, какие меры поддержки жители считают наиболее востребованными. Среди уже действующих программ чаще всего используются муниципальная помощь (12,6%), государственное семейное пособие (11,1%), поддержка работодателей (9,6%) и удостоверение «Почетная семья» (8,6%).

При этом многие жители до сих пор не знают о части существующих программ. Например, почти 30% респондентов никогда не слышали о центрах поддержки внесемейного ухода, около четверти — о государственной поддержке при покупке, строительстве или аренде жилья, а более 20% — о непередаваемой части родительского пособия.

Если говорить о новых инициативах, наибольшую поддержку получила идея бесплатного питания в детских садах — ее одобрили 84,9% участников опроса. Более 80% также поддержали бесплатное питание для учеников 5–9-х классов, оплачиваемый отпуск для ухода за близким человеком в экстренных случаях, расширение жилищной поддержки семей с детьми и право родителей маленьких детей на гибкий график работы.

Эксперты, участвовавшие в оценке, положительно оценили реформу государственного семейного пособия, однако сочли, что размер выплат на одного ребенка остается недостаточным. По их мнению, действующая система пособий по-прежнему не компенсирует снижение доходов семьи после рождения ребенка.

Авторы отчета делают вывод, что до завершения реализации программы основными задачами должны стать повышение экономической безопасности семей, улучшение доступности жилья и более активное информирование жителей о существующих мерах государственной поддержки.