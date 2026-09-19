После серии резонансных случаев с участием собак и активной дискуссии в соцсетях жители Риги вновь подняли вопрос безопасности в парках и лесопарках. Муниципальная полиция напоминает: в большинстве общественных мест города отпускать собак без поводка запрещено.

Вопрос выгула собак в общественных местах вновь оказался в центре внимания после нескольких громких происшествий и обсуждений в социальных сетях. Поводом стали как недавнее нападение собак в Царникаве, так и многочисленные жалобы жителей Риги, которые рассказывают, что во время прогулок регулярно встречают крупных собак без поводка.

Как пишет LA.LV, активная дискуссия развернулась в социальной сети Threads. Жительница Риги Иева призналась, что теперь чувствует себя некомфортно во время прогулок по лесопарку Иманты.

«Я люблю собак, но, Господи Иисусе, я больше не могу гулять по лесопарку Иманты — страшно», — написала она.

По словам женщины, особенно тревожно становится, когда без поводка бегают крупные собаки, иногда сразу несколько.

Похожие истории рассказали и другие участники обсуждения. Одна из жительниц сообщила, что перестала гулять со своей маленькой собакой возле озера на Югле, поскольку там регулярно встречает крупных собак без поводка. Другие отмечают, что не возражают против животных как таковых, но не хотят, чтобы незнакомые собаки свободно подходили к ним во время прогулки.

Некоторые участники дискуссии считают, что в определенных местах или в отдельные часы свободный выгул мог бы быть допустим. Однако другие напоминают, что такие вопросы регулируются не общеевропейскими нормами, а местными правилами каждого самоуправления.

Что говорят действующие правила

Муниципальная полиция Риги напоминает, что сейчас собака может находиться без поводка только на специально оборудованных площадках для выгула.

В остальных общественных местах — включая парки, лесопарки, дворы многоквартирных домов и другие зеленые зоны — собака должна находиться на поводке. Это правило действует независимо от времени суток.

Такие требования предусмотрены правилами Кабинета министров № 411, согласно которым отпускать собаку без поводка можно лишь на специализированных площадках либо в тех местах, где это прямо разрешено правилами конкретного самоуправления.

Где в Риге разрешен свободный выгул

В настоящее время в столице собак без поводка можно выгуливать только на специально оборудованных площадках. Среди них:

площадка на Луцавсале;

площадка на улице Андрея Сахарова;

площадка на улице Матиса;

площадка на улице Экспорта.

Именно эти территории предназначены для свободного выгула животных и позволяют владельцам отпускать собак без нарушения действующих правил.

Обсуждение в соцсетях показало, что вопрос выгула собак остается одной из самых чувствительных тем для жителей города, а знание действующих правил важно как для владельцев животных, так и для остальных посетителей парков.