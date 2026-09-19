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Купальный сезон в Елгаве: главной проблемой на пляжах вновь стали домашние животные 0 207

Наша Латвия
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: плавающие люди
ФОТО: LETA

В завершившемся купальном сезоне чаще всего на официальных пляжах Елгавы нарушали запрет на посещение с домашними животными. При этом в целом лето прошло спокойно: происшествий стало немного меньше, а серьезных инцидентов удалось избежать.

В Елгаве подвели итоги купального сезона, который официально завершился 15 сентября. По данным муниципальной полиции, за лето на двух официальных городских пляжах было зарегистрировано 143 происшествия — на пять меньше, чем годом ранее.

Самым распространенным нарушением стало появление отдыхающих с домашними животными. За сезон инспекторы сделали 50 замечаний владельцам собак, несмотря на действующий запрет приводить животных на территорию пляжей.

На втором месте по числу нарушений оказались случаи, когда катамараны заходили в зону купания — таких эпизодов было 33. Еще 14 раз отдыхающие заплывали за ограничительные буйки.

По словам старшего инспектора муниципальной полиции Эдгара Грондзкиса-Гроцкиса, лето оказалось сравнительно спокойным во многом из-за прохладной погоды. Исключением стали несколько особенно жарких дней, когда на пляжах, прежде всего на острове Паста, наблюдалось большое количество отдыхающих.

В полиции также отметили положительную тенденцию: этим летом родители внимательнее следили за детьми у воды, чем в предыдущие годы.

Вместе с тем инспекторам чаще приходилось реагировать на опасное поведение подростков. В частности, фиксировались случаи катания на катамаранах без спасательных жилетов и рискованных прыжков в воду. Нескольких несовершеннолетних, находившихся на пляже без сопровождения взрослых, передали родителям. В одном из случаев подростки использовали электронные сигареты, о чем также были уведомлены специалисты по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

За медицинской помощью на городских пляжах за сезон обращались 13 раз. Все пострадавшие получили порезы рук или ног о раковины моллюсков. Самому младшему пациенту было 9 лет, самому старшему — 66 лет.

Любопытно, что за все лето отдыхающих лишь один раз пришлось через громкоговорители предупреждать о необходимости выйти из воды из-за грозы.

После окончания купального сезона спасательный пост на пляже острова Паста демонтируют. На пляже правого берега Лиелупе биотуалеты и мусорные контейнеры останутся до конца сентября, а остальную инфраструктуру будут убирать постепенно — в зависимости от погодных условий.

Кроме того, после завершения официального сезона на городских пляжах прекращается регулярный контроль качества воды.

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#домашние животные #безопасность #пляжи
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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