Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Медведь на Мангальсале? Полиция проверила сообщение местного жителя. Власти призвали к осторожности 0 142

Наша Латвия
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: медведь

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Муниципальная полиция Риги проверила сообщение о возможном появлении медведя на Мангальсале, однако присутствие животного не подтвердила. Несмотря на это, жителей просят соблюдать осторожность и сообщать о возможных новых наблюдениях.

В субботу в Риге поступило сообщение о том, что на Мангальсале местный житель якобы заметил медведя.

После получения информации сотрудники Муниципальной полиции Риги обследовали указанную территорию, однако не обнаружили ни самого животного, ни следов его присутствия.

Тем не менее городские власти призвали жителей сохранять бдительность. Хотя сообщение пока не подтвердилось, специалисты напоминают, что в последние годы медведей в Латвии фиксируют значительно чаще, чем раньше, поэтому подобные сигналы проверяются особенно тщательно.

При встрече с медведем не следует приближаться к нему, пытаться покормить или сфотографировать его. Также не рекомендуется убегать или поворачиваться к животному спиной.

Если встреча все же произошла, специалисты советуют спокойно и медленно отступить, не делая резких движений и избегая прямого зрительного контакта.

Жителей, которые заметят медведя или его следы, просят сообщить об этом по круглосуточному телефону 1201. Если же дикое животное представляет непосредственную угрозу людям, необходимо звонить по номеру экстренной помощи 112.

Власти подчеркивают, что на данный момент подтвержденной информации о нахождении медведя на Мангальсале нет, однако ситуация остается под наблюдением.

×
#полиция #животные #Латвия #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: плавающие люди
Изображение к статье: люди осенью
Изображение к статье: кровать для инвалида
Изображение к статье: газовая плита

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: марс
Техно
Изображение к статье: Уникальные свойства брокколи
Еда и рецепты
Изображение к статье: Польза фасоли: мнение диетолога
Еда и рецепты
Изображение к статье: женщина с собакой в лесу
Наша Латвия
Изображение к статье: Как убрать мелкие осколки разбившегося зеркала: простой прием
Дом и сад
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: марс
Техно
Изображение к статье: Уникальные свойства брокколи
Еда и рецепты
Изображение к статье: Польза фасоли: мнение диетолога
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео