Муниципальная полиция Риги проверила сообщение о возможном появлении медведя на Мангальсале, однако присутствие животного не подтвердила. Несмотря на это, жителей просят соблюдать осторожность и сообщать о возможных новых наблюдениях.

В субботу в Риге поступило сообщение о том, что на Мангальсале местный житель якобы заметил медведя.

После получения информации сотрудники Муниципальной полиции Риги обследовали указанную территорию, однако не обнаружили ни самого животного, ни следов его присутствия.

Тем не менее городские власти призвали жителей сохранять бдительность. Хотя сообщение пока не подтвердилось, специалисты напоминают, что в последние годы медведей в Латвии фиксируют значительно чаще, чем раньше, поэтому подобные сигналы проверяются особенно тщательно.

При встрече с медведем не следует приближаться к нему, пытаться покормить или сфотографировать его. Также не рекомендуется убегать или поворачиваться к животному спиной.

Если встреча все же произошла, специалисты советуют спокойно и медленно отступить, не делая резких движений и избегая прямого зрительного контакта.

Жителей, которые заметят медведя или его следы, просят сообщить об этом по круглосуточному телефону 1201. Если же дикое животное представляет непосредственную угрозу людям, необходимо звонить по номеру экстренной помощи 112.

Власти подчеркивают, что на данный момент подтвержденной информации о нахождении медведя на Мангальсале нет, однако ситуация остается под наблюдением.