Искусственный интеллект уже стал частью учебного процесса в латвийских школах, однако единых правил его использования пока нет. Пока учителя и ученики активно осваивают новые технологии, государство, эксперты и сами школы пытаются определить, где проходит граница между полезным инструментом и риском.

Использование искусственного интеллекта в школах Латвии становится обычной практикой. Учителя применяют ИИ при подготовке материалов к урокам, а ученики — для поиска информации, генерации идей и обучения. Однако вместе с новыми возможностями возникают вопросы: где допустимо использовать такие инструменты, какие данные можно им доверять и кто несет ответственность за результат.

Как сообщают Новости ТВ3, в этом году в Латвии были подготовлены рекомендации по использованию искусственного интеллекта в образовании. Они не запрещают ИИ, а предлагают разграничить ситуации, в которых его применение допустимо.

Так, искусственный интеллект можно использовать для подготовки к занятиям, поиска идей и выполнения отдельных учебных заданий. При этом во время контрольных работ, тестов и экзаменов применение ИИ запрещено, если преподаватель специально не разрешил этого.

Государственный методист по информатике Государственного агентства развития образования Анна Беате Бумане отмечает, что при использовании ИИ важно учитывать возраст учеников.

По ее словам, для детей с 1-го по 6-й класс взаимодействие с подобными инструментами должно происходить через учителя. Самостоятельное использование ИИ рекомендуется начинать примерно с 13 лет, то есть с 7-го класса, и только под контролем педагога.

Пока единых правил нет

Эксперты признают, что общегосударственного подхода к использованию ИИ в школах пока не существует. Помимо рекомендаций действуют Закон Европейского союза об искусственном интеллекте, нормы защиты персональных данных и внутренние правила самих учебных заведений.

Преподаватель факультета социальных наук Рижского университета имени Страдиня Артур Курбатов подчеркивает, что ответственность за применение ИИ в учебном процессе остается за учителем.

Он также обращает внимание, что современные сервисы, которые пытаются определить, написан ли текст с помощью искусственного интеллекта, нельзя считать надежным доказательством.

По словам эксперта, такие системы могут служить лишь ориентиром, а окончательную оценку работы ученика должен давать преподаватель.

Главный риск — персональные данные

Еще одна проблема связана с конфиденциальностью информации.

Эксперты напоминают, что при работе с сервисами искусственного интеллекта учителям необходимо внимательно относиться к тому, какие данные загружаются в систему. Особенно это касается персональной информации о детях.

Как отмечает Артур Курбатов, ответственность возникает уже в тот момент, когда пользователь решает передать ИИ какую-либо информацию, поэтому важно заранее оценивать возможные последствия.

Закон не успевает за развитием технологий

Исследователь искусственного интеллекта Кристап Цирулис считает, что европейское регулирование пока не поспевает за темпами развития технологий.

По его мнению, законодательство пытается охватить широкий круг вопросов, однако многие механизмы практического контроля еще только предстоит создать. Пока этого не произошло, государственные органы неизбежно будут реагировать на изменения с опозданием.

Школы ищут лучшие решения

Параллельно с разработкой нормативной базы школы сами тестируют различные модели использования искусственного интеллекта.

В этом году в Латвии создана сеть из 25 школ-лидеров, которые экспериментируют с внедрением ИИ в учебный процесс. Они оценивают эффективность различных подходов, анализируют возможные риски и делятся опытом с другими образовательными учреждениями.

Руководитель образовательных проектов Riga Techgirls Карлис Андерсонс отмечает, что задача проекта — определить практики, которые действительно помогают обучению и могут безопасно использоваться в школах.

При этом специалисты сходятся во мнении, что даже самые современные технологии не заменят ключевые человеческие навыки. Чем доступнее становится искусственный интеллект, тем большую ценность приобретают критическое мышление, способность анализировать информацию, творческий подход и самостоятельное принятие решений.

Исследователь Кристап Цирулис советует ученикам активно осваивать возможности ИИ и использовать его как помощника в обучении, а учителям — не бояться новых технологий, а учиться работать вместе с ними.

Эксперты считают, что будущее образования будет связано не с запретом искусственного интеллекта, а с поиском правил его безопасного и ответственного использования.