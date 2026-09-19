Опубликованный Министерством сообщения отчет о расследовании киберинцидента в CSDD может усилить позиции жителей, требующих компенсацию за утечку персональных данных. По мнению адвоката Лауриса Клагишса, документ уже содержит выводы, которые могут использоваться в гражданских спорах.

Публикация итогов оценки августовского киберинцидента в CSDD вызвала новую волну обсуждений вокруг возможных исков о компенсации ущерба. Присяжный адвокат Лаурис Клагишс считает, что теперь пострадавшим не обязательно ждать заключения Государственной инспекции данных (DVI), чтобы обращаться в суд.

Такое мнение он высказал в публикации в Facebook, комментируя документ Министерства сообщения «Завершена оценка киберинцидента CSDD, подготовлены рекомендации по необходимым улучшениям».

По словам адвоката, отчет указывает на многочисленные недостатки в системе кибербезопасности CSDD и содержит выводы, которые, по его мнению, свидетельствуют о ненадлежащем обеспечении защиты данных.

Среди наиболее важных выводов, на которые обращает внимание Клагиш:

первоначальной причиной инцидента названа уязвимость веб-приложения med.csdd.lv;

проверка выявила технические недостатки, включая неполный охват проверок безопасности, недостаточную защиту сети и отсутствие многофакторной аутентификации;

злоумышленники длительное время могли массово получать данные из-за отсутствия эффективных механизмов ограничения запросов и выявления подозрительной активности;

в результате кибератаки были скомпрометированы данные около 1,15 миллиона физических лиц и до 200 тысяч юридических лиц;

проверка также указала на длительное хранение исторических персональных данных, что, по мнению адвоката, противоречит принципам обработки данных.

Кроме того, в отчете Министерства сообщения отмечены недостатки в контроле за подрядчиками, отвечавшими за мониторинг информационной безопасности. В документе говорится, что поставщик таких услуг должен своевременно выявлять необычную активность и предотвращать массовое копирование данных.

Клагишс сообщил, что ранее уже направил официальный запрос с требованием предоставить договор между CSDD и компанией Tet, касающийся закупки ИТ-инфраструктуры. По его мнению, необходимо установить ответственность всех участников, которые могли быть связаны с обеспечением информационной безопасности.

Адвокат считает, что опубликованный отчет существенно укрепляет правовую позицию людей, намеренных требовать компенсацию.

«Халатность учреждения теперь не только предполагается, но и официально задокументирована, что создает прочную основу для успешного взыскания компенсации в любом гражданско-правовом споре», — заявил он.

При этом важно отметить, что это является оценкой адвоката, а не судебным выводом. Окончательное решение о наличии оснований для компенсации в каждом конкретном случае принимает суд.

Как сообщалось ранее, в результате кибератаки на CSDD в августе 2026 года были похищены данные примерно 1,15 миллиона физических лиц и до 200 тысяч юридических лиц. Работа электронных сервисов учреждения не была нарушена, а использованные злоумышленниками каналы доступа были выявлены и заблокированы. Расследование инцидента продолжается совместно с CERT.LV и правоохранительными органами.

Публикация отчета Министерства сообщения может стать одним из ключевых документов в будущих судебных разбирательствах, однако вопрос о выплате компенсаций будет решаться индивидуально в каждом деле.