Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Просто переставить шланг». Почему подключение новой газовой плиты в Латвии обходится так дорого 1 229

Наша Латвия
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: газовая плита
ФОТО: Unsplash

Замена газовой плиты в Латвии может стать неожиданно дорогой услугой, особенно для пенсионеров и малообеспеченных жителей. Самостоятельно выполнять такие работы запрещено, а стоимость подключения у сертифицированных специалистов нередко превышает цену самой услуги в представлении клиентов.

Заменить газовую плиту самостоятельно нельзя — по требованиям безопасности подключение к газовой системе должен выполнять только сертифицированный специалист. Однако именно стоимость этой услуги вызывает вопросы у многих жителей. Почему за, казалось бы, простую работу приходится платить десятки евро, выясняла передача «4-я студия» (LTV).

С такой ситуацией столкнулась жительница Латвии Дзидра Сокола. После того как ей подарили новую плиту с духовкой, выяснилось, что подключение обойдется настолько дорого, что старая плита до сих пор стоит рядом с новой.

«Мне сказали, что отключат старую плиту и подключат новую за 51 евро. Я спросила: почему так дорого, если нужно всего лишь переставить газовый шланг на плиту, стоящую в полуметре? Ответили: такой прейскурант», — рассказала она.

Позже в AS GASO пояснили, что произошло недоразумение. 51 евро — это стоимость восстановления подачи газа, тогда как сама замена газовой плиты по действующему прейскуранту стоит 65,35 евро с учетом НДС.

В компании отмечают, что все тарифы опубликованы на официальном сайте, а клиенты могут заранее ознакомиться со стоимостью услуг.

При этом обращаться именно в GASO необязательно. Работы имеют право выполнять и другие специалисты, включенные в реестр Союза инженеров Латвии по технологиям теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения.

Дзидра попыталась найти более доступный вариант. Она изучила список сертифицированных мастеров и связалась с несколькими из них.

«У кого-то подключение стоит 30 евро, у кого-то — 40 или 50. Я объясняла, что нужно просто переставить газовый шланг, но никто не откликнулся — видимо, такая работа им неинтересна», — говорит она.

Сейчас в Латвии зарегистрировано 108 специалистов, имеющих сертификат на установку, замену и обслуживание газового оборудования.

Почему же стоимость одной и той же услуги может заметно отличаться? Как поясняет заместитель руководителя Центра сертификации строительных специалистов Инара Лаубе, многое зависит не только от самой работы, но и от сопутствующих расходов.

По ее словам, если мастер работает неподалеку или обслуживает сразу несколько объектов в одном районе, цена может быть ниже. Если же специалисту приходится ехать через весь город или из другого населенного пункта, в стоимость закладываются транспортные расходы и затраченное время.

Для владельцев газовых плит это означает, что перед заказом услуги стоит сравнить предложения нескольких сертифицированных специалистов. Однако полностью избежать расходов не получится — требования безопасности запрещают самостоятельно подключать газовое оборудование.

Таким образом, стоимость замены газовой плиты складывается не только из самой работы, но и из обязательных требований безопасности, логистики и ограниченного числа сертифицированных специалистов.

×
#цены #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
2
2
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Архангел Михаил
Изображение к статье: Гренландия
Изображение к статье: Сентябрь
Изображение к статье: Дорогая вода

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Снижение либидо
Люблю!
Изображение к статье: кровать для инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: аварийный знак
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина на больничной койке
Люблю!
Изображение к статье: семья
Наша Латвия
5
Изображение к статье: глобус
В мире
Изображение к статье: Снижение либидо
Люблю!
Изображение к статье: кровать для инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: аварийный знак
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео