Замена газовой плиты в Латвии может стать неожиданно дорогой услугой, особенно для пенсионеров и малообеспеченных жителей. Самостоятельно выполнять такие работы запрещено, а стоимость подключения у сертифицированных специалистов нередко превышает цену самой услуги в представлении клиентов.

Заменить газовую плиту самостоятельно нельзя — по требованиям безопасности подключение к газовой системе должен выполнять только сертифицированный специалист. Однако именно стоимость этой услуги вызывает вопросы у многих жителей. Почему за, казалось бы, простую работу приходится платить десятки евро, выясняла передача «4-я студия» (LTV).

С такой ситуацией столкнулась жительница Латвии Дзидра Сокола. После того как ей подарили новую плиту с духовкой, выяснилось, что подключение обойдется настолько дорого, что старая плита до сих пор стоит рядом с новой.

«Мне сказали, что отключат старую плиту и подключат новую за 51 евро. Я спросила: почему так дорого, если нужно всего лишь переставить газовый шланг на плиту, стоящую в полуметре? Ответили: такой прейскурант», — рассказала она.

Позже в AS GASO пояснили, что произошло недоразумение. 51 евро — это стоимость восстановления подачи газа, тогда как сама замена газовой плиты по действующему прейскуранту стоит 65,35 евро с учетом НДС.

В компании отмечают, что все тарифы опубликованы на официальном сайте, а клиенты могут заранее ознакомиться со стоимостью услуг.

При этом обращаться именно в GASO необязательно. Работы имеют право выполнять и другие специалисты, включенные в реестр Союза инженеров Латвии по технологиям теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения.

Дзидра попыталась найти более доступный вариант. Она изучила список сертифицированных мастеров и связалась с несколькими из них.

«У кого-то подключение стоит 30 евро, у кого-то — 40 или 50. Я объясняла, что нужно просто переставить газовый шланг, но никто не откликнулся — видимо, такая работа им неинтересна», — говорит она.

Сейчас в Латвии зарегистрировано 108 специалистов, имеющих сертификат на установку, замену и обслуживание газового оборудования.

Почему же стоимость одной и той же услуги может заметно отличаться? Как поясняет заместитель руководителя Центра сертификации строительных специалистов Инара Лаубе, многое зависит не только от самой работы, но и от сопутствующих расходов.

По ее словам, если мастер работает неподалеку или обслуживает сразу несколько объектов в одном районе, цена может быть ниже. Если же специалисту приходится ехать через весь город или из другого населенного пункта, в стоимость закладываются транспортные расходы и затраченное время.

Для владельцев газовых плит это означает, что перед заказом услуги стоит сравнить предложения нескольких сертифицированных специалистов. Однако полностью избежать расходов не получится — требования безопасности запрещают самостоятельно подключать газовое оборудование.

Таким образом, стоимость замены газовой плиты складывается не только из самой работы, но и из обязательных требований безопасности, логистики и ограниченного числа сертифицированных специалистов.