В субботу Домская площадь станет главной концертной площадкой столицы. «Фестиваль Старой Риги» предложит посетителям программу для всей семьи — от детских выступлений утром до вечернего концерта группы «Bermudu divstūris».

«Фестиваль Старой Риги» пройдет сегодня на Домской площади. Праздничная программа начнется в 10:00 и продлится в течение всего дня.

На сцену выйдут популярные латвийские исполнители и группы. Перед зрителями выступят «Apvedceļš», Ольга Раецка, Būū (Илзе Фарте), ODS (Валтерс Гринфогелс) и группа «Muud». Организаторы обещают атмосферу, в которой зрители смогут не только слушать музыку, но и подпевать известным песням.

Главным событием вечера станет концерт группы «Bermudu divstūris».

Фестиваль рассчитан и на семьи с детьми. В первой половине дня гостей ждут выступления детского ансамбля «Dzeguzīte», коллектива «Bitīt’ Matos» вместе с народным танцевальным ансамблем «Dzīpars», современный танцевальный перформанс коллектива «LE++», а также программа с участием детского диджея Гуцса.

В течение дня между концертами музыкальную программу продолжат диджеи, поэтому на Домской площади практически не будет пауз.

Фестиваль станет одной из крупных бесплатных культурных программ выходного дня в центре Риги и объединит современную музыку, семейные развлечения и выступления латвийских артистов на одной сцене.