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Суббота станет самым сухим днем выходных, но на побережье усилится ветер 0 21

Наша Латвия
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: оссенние листья

После дождливых дней суббота обещает стать самой спокойной по погоде за предстоящие выходные. Осадки ожидаются лишь местами, однако жителям побережья стоит быть готовыми к сильным порывам ветра.

В субботу в Латвии ожидается сравнительно сухая погода. По прогнозам синоптиков, лишь в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь.

Днем будет дуть умеренный юго-западный и западный ветер. В Курземе и Видземе его порывы усилятся до 14 метров в секунду, а на морском побережье могут достигать 15–19 метров в секунду.

Температура воздуха составит от +15 до +19 градусов, что соответствует типичной для второй половины сентября погоде.

Для тех, кто планирует провести день на улице, суббота станет наиболее благоприятным днем выходных. Однако на побережье сильный ветер может сделать погоду менее комфортной, особенно у моря.

В Риге ожидается переменная облачность с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.

К полудню порывы юго-западного ветра в столице усилятся до 14 метров в секунду, а воздух прогреется до +17…+19 градусов.

По сравнению с остальными днями выходных именно суббота обещает быть наиболее благоприятной для прогулок и поездок, хотя полностью без осадков она не обойдётся.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #выходные
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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