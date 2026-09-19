Государственное агентство социальной интеграции (SIVA) объявило набор на бесплатные курсы для людей, которые безвозмездно ухаживают за родственниками или другими близкими с инвалидностью либо функциональными нарушениями. Обучение стартует 28 сентября, а участникам при необходимости предоставят питание и проживание.

SIVA приглашает неформальных помощников по уходу записаться на бесплатную программу обучения, которая поможет получить практические навыки ухода за близкими людьми с инвалидностью или функциональными нарушениями.

Курсы предназначены для тех, кто ежедневно помогает члену семьи, другу или другому близкому человеку и делает это без оплаты.

Программа разделена на три тематических модуля. Первый — «Права и обязанности» — пройдет с 28 сентября по 1 октября. Участники узнают о социальных услугах, порядке установления инвалидности, мерах государственной и муниципальной поддержки, а также о правах как подопечных, так и самих помощников по уходу.

Второй модуль — «Быт, среда и эргономика» — состоится с 19 по 22 октября. На занятиях расскажут, как сделать жилье безопаснее, снизить риск падений, правильно использовать технические средства реабилитации и организовать уход так, чтобы он был удобнее и для подопечного, и для самого помощника.

С 26 по 29 октября пройдет модуль «Общение», посвященный психологической поддержке, взаимодействию со специалистами, особенностям общения с людьми, нуждающимися в уходе, и сохранению их самостоятельности.

Для многих семей такой уход становится ежедневной обязанностью, однако специальные знания есть далеко не у всех. Бесплатные курсы позволяют получить практические рекомендации от специалистов и освоить навыки, которые могут облегчить повседневный уход.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте SIVA и выбрать интересующий учебный модуль. Количество мест ограничено, а после рассмотрения заявок участникам направят приглашение.

Очные занятия будут проходить на латышском языке в Центре развития компетенций SIVA на улице Слокас, 61, в Юрмале.

Центр открылся в августе этого года и оборудован для практического обучения. Здесь создана демонстрационная квартира с функциональной кроватью, потолочной подъемной системой, адаптированной кухней и санитарным узлом, а также сенсорной комнатой и оборудованием для оценки потребностей людей с функциональными нарушениями.

Обучение проведут специалисты разных профилей — социальные работники, психологи, физиотерапевты, эрготерапевты, медицинские сестры, юрисконсульты и специалисты по социальной реабилитации.

Участие в программе полностью бесплатное. Слушателям также предоставят бесплатное питание, а при необходимости — место в общежитии SIVA в Юрмале. После завершения курса участники получат свидетельство об освоении программы неформального образования.