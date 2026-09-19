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В воскресенье Латвию накроют дожди, местами прогремят грозы 0 212

Наша Латвия
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: люди осенью
ФОТО: Unsplash

Воскресенье в Латвии будет неустойчивым: через страну пройдут дождевые облака, местами возможны грозы и сильные ливни. Во второй половине дня усилится ветер, а на побережье Курземе его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В воскресенье погода в Латвии останется переменчивой. В течение дня через территорию страны будут проходить дождевые облака, а в отдельных районах возможны грозы и интенсивные ливни.

Утром небо будет преимущественно затянуто облаками, однако к середине дня в западных и центральных районах местами появятся прояснения и выглянет солнце.

Одновременно усилится ветер. Он сменит направление на юго-западное и западное, а его порывы во многих районах достигнут 15–17 метров в секунду. На западном побережье Курземе к середине дня ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Жителям прибрежных районов и автомобилистам стоит учитывать усиление ветра, особенно при движении по открытым участкам дорог. Кратковременные ливни также могут ухудшить видимость.

Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов.

В Риге также временами пройдет дождь. Во время прояснений воздух прогреется до +16...+17 градусов. Южный и юго-западный ветер во второй половине дня станет порывистым.

Таким образом, самым комфортным временем для прогулок может стать период между дождями, однако при выходе из дома синоптики рекомендуют иметь при себе зонт и учитывать вероятность сильного ветра.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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