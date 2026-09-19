Во время учений Namejs в Риге военные и гражданские медики впервые в рамках единой цепочки отработали эвакуацию условно раненых военнослужащих с помощью вертолета Black Hawk. Целью было проверить, насколько быстро и слаженно работают все службы — от оказания первой помощи на поле боя до приема пациентов в больнице.

В субботу в рамках военных учений Namejs в Риге прошла масштабная тренировка по эвакуации условно раненых военнослужащих. Впервые была полностью отработана вся цепочка медицинской помощи — от доставки пострадавших с поля боя на вертолете до их передачи врачам Клинической университетской больницы имени Страдиня.

Как сообщают Новости ТВ3, ключевым элементом учений стал вертолет Black Hawk Военно-воздушных сил Латвии, который приземлился в парке Победы. Для многих прохожих это стало необычным зрелищем — вертолет привлек внимание даже больше, чем проходивший неподалеку Европейский семейный фестиваль.

По сценарию экипаж доставил четырех условно раненых военнослужащих. До этого военные медики уже оказали им первую помощь и стабилизировали состояние, однако для дальнейшего лечения требовалась доставка в специализированную больницу.

Исполняющая обязанности главного врача медицинской роты 1-й Рижской бригады Земессардзе Монта Островска пояснила, что при подобных травмах решающее значение имеет скорость эвакуации.

«Состояние раненых требовало как можно более быстрой доставки в медицинское учреждение, где они могли бы получить помощь более высокого уровня. Именно поэтому была задействована эвакуация с помощью вертолета», — отметила она.

После посадки счет идет буквально на минуты. Из соображений безопасности вертолет не может долго находиться на открытой площадке, поэтому передача пострадавших бригадам Службы неотложной медицинской помощи проходит максимально быстро.

Затем пациентов доставили в больницу Страдиня, где был отработан следующий этап — оказание специализированной медицинской помощи уже в гражданском лечебном учреждении.

По словам руководителя отдела безопасности больницы Матисса Шмитиньша, подобные учения позволяют проверить не только готовность самой больницы, но и взаимодействие всех служб в условиях кризиса.

«Самое главное — отработка сотрудничества между военными и гражданскими структурами, потому что в случае кризиса они действуют как единая система», — подчеркнул он.

Больница готова принять значительно больше пациентов

Во время нынешних учений в больницу доставили только четырех условно пострадавших. Однако в больнице отмечают, что готовы работать и при гораздо более масштабных происшествиях.

Так, во время аналогичных учений в прошлом году менее чем за три часа медицинское учреждение приняло 103 условно пострадавших.

По словам представителей больницы, если число раненых превысит 50–100 человек, часть плановой медицинской помощи может быть временно ограничена — по аналогии с тем, как это происходило в начале пандемии COVID-19. Для таких сценариев уже разработаны специальные планы действий.

Учения Namejs продлятся до 8 октября. В ближайшие недели жители Латвии смогут чаще видеть передвижение военнослужащих, земессаргов, военной техники и подразделений союзников в разных регионах страны.

Такие тренировки позволяют проверить не только готовность армии и медиков, но и способность различных служб действовать как единая система в случае масштабного кризиса.