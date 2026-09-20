Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийские бизнесмены попытаются заинтересовать Disney и Paramount 0 19

Наша Латвия
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Киноиндустрия

Латвийские предприниматели с сегодняшнего дня, 20 сентября, по 28 сентября будут находиться в торговой миссии в США, организованной Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР).

Программа охватит Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Диего, и в ней основное внимание будет уделено оборонным технологиям и технологиям двойного назначения, биомедицине, фармацевтике, стартапам и киноиндустрии.

Цель торговой миссии - помочь латвийским компаниям наладить новые контакты с потенциальными клиентами, партнерами и инвесторами, способствовать экспорту с высокой добавленной стоимостью и технологическому сотрудничеству, а также укрепить позиции латвийских компаний на одном из крупнейших и наиболее конкурентоспособных рынков мира.

В ЛАИР отмечают, что США являются одним из важнейших партнеров Латвии по экономическому сотрудничеству за пределами Европейского союза. Торговый оборот товаров и услуг Латвии с США в 2025 году достиг 1,63 миллиарда евро, увеличившись за год на 13%, что поставило США на девятое место среди внешнеторговых партнеров Латвии. Экспорт Латвии в США достиг 1,01 миллиарда евро, увеличившись на 2%, а положительное сальдо торгового баланса составило 395,9 миллиона евро. США были восьмым по значимости экспортным партнером Латвии.

В рамках торговой миссии в США для латвийских компаний в сфере киноиндустрии предусмотрены встречи с "Paramount" и "Disney", для компаний в сфере оборонных технологий и технологий двойного назначения - с "Anduril", "Shield AI" и "Qualcomm", а для технологических и биомедицинских компаний - с "Illumina", "Element Biosciences" и "Thermo Fisher Scientific".

Также предусмотрены визиты в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) и Калифорнийский технологический институт (Caltech).

×
#США #инвестиции #Латвия #технологии #фармацевтика #экономика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дешевле, чем у соседей по Евросоюзу: 22-й автобус везет за 1,5 евро в аэропорт по трамвайным рельсам. Эксклюзив!
Изображение к статье: медведь
Изображение к статье: женщина с собакой в лесу
Изображение к статье: ChatGPT в телефоне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Деньги
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Сало
Еда и рецепты
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Эфирные масла от морщин: как они помогают?
Люблю!
Изображение к статье: В воскресенье на Агенскалнском рынке пройдет Картофельный фестиваль
Культура &
Изображение к статье: Орхидея
Дом и сад
Изображение к статье: Деньги
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Сало
Еда и рецепты
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео