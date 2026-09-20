Латвийские предприниматели с сегодняшнего дня, 20 сентября, по 28 сентября будут находиться в торговой миссии в США, организованной Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР).

Программа охватит Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Диего, и в ней основное внимание будет уделено оборонным технологиям и технологиям двойного назначения, биомедицине, фармацевтике, стартапам и киноиндустрии.

Цель торговой миссии - помочь латвийским компаниям наладить новые контакты с потенциальными клиентами, партнерами и инвесторами, способствовать экспорту с высокой добавленной стоимостью и технологическому сотрудничеству, а также укрепить позиции латвийских компаний на одном из крупнейших и наиболее конкурентоспособных рынков мира.

В ЛАИР отмечают, что США являются одним из важнейших партнеров Латвии по экономическому сотрудничеству за пределами Европейского союза. Торговый оборот товаров и услуг Латвии с США в 2025 году достиг 1,63 миллиарда евро, увеличившись за год на 13%, что поставило США на девятое место среди внешнеторговых партнеров Латвии. Экспорт Латвии в США достиг 1,01 миллиарда евро, увеличившись на 2%, а положительное сальдо торгового баланса составило 395,9 миллиона евро. США были восьмым по значимости экспортным партнером Латвии.

В рамках торговой миссии в США для латвийских компаний в сфере киноиндустрии предусмотрены встречи с "Paramount" и "Disney", для компаний в сфере оборонных технологий и технологий двойного назначения - с "Anduril", "Shield AI" и "Qualcomm", а для технологических и биомедицинских компаний - с "Illumina", "Element Biosciences" и "Thermo Fisher Scientific".

Также предусмотрены визиты в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) и Калифорнийский технологический институт (Caltech).