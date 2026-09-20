В ночь на понедельник, 21 сентября, в Латвии временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и возможны грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В отдельных районах небо будет проясняться. Температура воздуха ночью опустится до +9…+14 градусов. Будет дуть западный и юго-западный ветер. На побережье в начале ночи он еще будет порывистым, однако к утру начнет стихать.

В Риге ночью также временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, температура постепенно снизится до +10…+12 градусов.

В понедельник дожди ожидаются на большей части территории Латвии. Местами возможны грозы и сильные ливни. Днем воздух прогреется до +14…+17 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный ветер западных направлений, а на морском побережье — западный и северо-западный ветер.