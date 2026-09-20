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О спасении замерзающих: Рига пугает ростом тарифов на отопление. Но пугаться пока рано 1 186

Наша Латвия
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: отопление

Председатель правления АО Rīgas siltums (RS) Калвис Калниньш отчитался в Сейме на подкомиссии по среде, климату и энергетике. Для простого пользователя итог неутешителен — возможен рост на 20 и даже 30%! Теперешний тариф в 83 евро продержится до декабря.

Рассуждения о двадцати-тридцатипроцентном росте пока — всего лишь из сферы предположений, ведь окончательную ясность должна внести Комиссия по регулированию общественных услуг, и вероятный срок — конец сего года.

Rīgas siltums позволяет себе при этом выглядеть благодетелем — ведь заявленный рост ниже удорожания газа.

Так или иначе, даже при 30-процентном повышении у нас все же не повторится абсолютный максимум осени 2022 года: тогда со 2 октября по 27 ноября в Риге действовал тариф 170,59 евро/МВт·ч.

Но тогда государство компенсировало часть стоимости в рамках программы поддержки населения, поэтому фактическая цена в квитанциях для конечных потребителей была существенно ниже.

Вопрос в том — пойдет ли новая власть, которую сформирует XV Сейм, на новый аттракцион невиданной щедрости либо переложит все риски на плечи самих отапливаемых?

Что в закромах у кочегаров

В том, что касается грядущих расходов на отопление, руководители RS в первую очередь кивают на сырье. «Цены энергоресурсов существенно превышают нынешнюю тарифную базу», — констатирует Rīgas siltums. На настоящий момент биржевая цена газа — 80 евро за мегаватт-час. В то же время в момент закупки компанией — а покупать начали еще в апреле — она составляла всего 46 евро. Для нужд же предстоящего сезона закупили уже 73% необходимого голубого топлива.

Наряду с этим поднялась также и цена на биотопливо, т. е. щепу. Было 21 евро, стало 30, т. е. +43%. Тут закупка велась по цене, довольно близкой к верхней границе ценового диапазона, — по 28,53 евро за «деревянный» мегаватт-час. Но удалось запасти только треть необходимого.

Отметим, что биомасса и природный газ фактически уравнялись в качестве источников тепла собственного производства RS — по 49%. Еще 2% получается при когенерации электроэнергии.

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#отопление #энергетика #Ригас Силтумс #тарифы
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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