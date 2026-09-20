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После скандала с 3,09 промилле: в Латвии хотят замораживать выходные пособия министров 3 954

Наша Латвия
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Криминал
ФОТО: BB.LV/AI

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за изменение порядка выплаты выходных пособий членам правительства и парламентским секретарям, потерявшим должность в связи с возможным уголовным преступлением.

Автор инициативы Максим Нероба предлагает в таких случаях откладывать выплату пособия до окончательного решения по уголовному делу.

Сейчас закон предусматривает, что после прекращения полномочий член Кабинета министров или парламентский секретарь имеет право на выходное пособие в размере одной месячной зарплаты, за исключением отдельных предусмотренных законом случаев. При этом отдельного порядка для ситуации, когда чиновник лишается должности из-за возможного преступления, в законодательстве нет.

Согласно предложению, если потеря должности непосредственно связана с предполагаемым преступлением и в отношении действий чиновника начат уголовный процесс, выплата пособия должна быть приостановлена до окончательного решения.

Если человека оправдают или уголовное производство прекратят по реабилитирующим основаниям, он получит пособие в полном объеме. Если же вступившим в силу решением суда или предписанием прокурора чиновник будет признан виновным в преступлении, из-за которого лишился должности, пособие ему не выплатят.

Отказать в выплате предлагается и в том случае, если уголовный процесс будет прекращен по нереабилитирующим основаниям.

По мнению автора инициативы, такой механизм позволит сохранить презумпцию невиновности: само начало уголовного процесса не будет означать окончательную потерю права на деньги. Однако государству не придется выплачивать пособие до выяснения всех обстоятельств дела.

Инициатива появилась после скандала с бывшим министром благосостояния Рейнисом Узулниексом. 12 сентября его задержали за рулем с концентрацией алкоголя 3,09 промилле. Был начат уголовный процесс, при этом, у бывшего министра сохраняется возможность получить компенсацию за освобождение от должности.

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#Латвия #коррупция #правительство #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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