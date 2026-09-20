Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сальмонелла в мясе: PVD обнаружила опасные бактерии в продуктах из Литвы 1 225

Наша Латвия
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сальмонелла

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) в ходе лабораторных проверок обнаружила бактерии сальмонеллы в двух мясных продуктах литовского происхождения.

Salmonella Enteritidis была выявлена в маринованных куриных бедрах с чесноком и зеленью, продававшихся в упаковках по 400 граммов.

В свином фарше в упаковках по 500 граммов обнаружили бактерии Salmonella Infantis. Номер партии продукта — GM262325035574.

В PVD подчеркнули, что срок годности обоих продуктов уже истек и в настоящее время в продаже их нет.

Информацию о выявленной сальмонелле латвийская служба передала в систему быстрого оповещения Европейского союза.

×
#Литва #Латвия #мясо
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
2
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожар
Изображение к статье: Киноиндустрия
Изображение к статье: Деньги
Изображение к статье: Путь в школу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Таиланд
В мире
Изображение к статье: Александр и Юлия
Lifenews
Изображение к статье: Людмила Поргина
Lifenews
Изображение к статье: Рождество Пресвятой Богородицы
Наша Латвия
Изображение к статье: Лифт Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Таиланд
В мире
Изображение к статье: Александр и Юлия
Lifenews
Изображение к статье: Людмила Поргина
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео