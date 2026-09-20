Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) в ходе лабораторных проверок обнаружила бактерии сальмонеллы в двух мясных продуктах литовского происхождения.

Salmonella Enteritidis была выявлена в маринованных куриных бедрах с чесноком и зеленью, продававшихся в упаковках по 400 граммов.

В свином фарше в упаковках по 500 граммов обнаружили бактерии Salmonella Infantis. Номер партии продукта — GM262325035574.

В PVD подчеркнули, что срок годности обоих продуктов уже истек и в настоящее время в продаже их нет.

Информацию о выявленной сальмонелле латвийская служба передала в систему быстрого оповещения Европейского союза.