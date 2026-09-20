«Хотелось бы поднять в вашей газете вопрос, важный для жителей большинства многоэтажных домов по всей Латвии – вопрос о лифтах. Не секрет, что многие такие дома строились еще в советское время, соответственно, лифты в таких домах уже весьма преклонного возраста. В связи с этим у меня вопросы:

Сколько примерно в Латвии насчитывается таких «пожилых» лифтов, сохранившихся еще со времен СССР?

Есть ли у них срок службы, и когда эти сроки заканчиваются?

Сколько стоит новый лифт и его замена? Может ли случиться так, что у жителей подъезда нет денег на замену лифта, его выключают по соображениям безопасности, и все ходят пешком – в том числе на высокие этажи? Читатель bb.lv»

Отвечаем. Согласно данным Центра защиты прав потребителей, на сегодняшний день по всей Латвии в эксплуатации находится несколько тысяч пассажирских и грузо-пассажирских лифтов, значительная часть которых (около 3800) была установлена ещё в советское время.

Помимо Риги, лифты установлены в многоквартирных домах в городах, где есть многоэтажная застройка – в Даугавпилсе, Елгаве, Лиепае, Вентспилсе, Резекне, Юрмале, Валмиере, Екабпилсе, Тукумсе и др. И да, к сожалению, определенная их часть приближается к сроку своего окончательного износа.

Вот какую оценку ситуации, к примеру, дала порталу bb.lv представитель крупнейшей столичной управляющей компании Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Инита Кабанова:

– В зданиях, находящихся в нашем управлении, насчитывается более 1000 старых лифтов. Мы провели обязательную проверку абсолютно всех из них к установленному сроку, то есть к 1 апреля 2025 года.

В целом все эксплуатируемые лифты безопасны в использовании. Каждый из них два раза в месяц обследуют профильные специалисты, один раз в месяц производится техническое обслуживание, а один раз в год техническую проверку производит независимый специалист.

Тем не менее очевидно, что лифты, которые были изготовлены и установлены в 70-х, 80-х, 90-х годах прошлого века, устарели и изношены. Срок их службы невозможно бесконечно продлевать за счет ремонтов. Чем старше лифт, тем чаще требуются ремонты – это дорого и неудобно для жителей, поскольку во время ремонта они не имеют возможности пользоваться лифтом.

Кроме того, большая часть лифтов была произведена в Беларуси, а сегодня приобрести запасные части к ним в Беларуси невозможно, поэтому ремонт занимает больше времени и обходится дороже. В связи с этим вот уже несколько лет мы призываем жильцов домов, в которых установлены такие старые лифты, принять решение об установке нового лифта.

Сколько стоит?

Первые дома, где удалось принять решение о новом лифте, сделали это одновременно с решением о реновации всего дома – для этих домов почти половину стоимости лифта покроет Евросоюз. Если все пойдет успешно, то в течение этого и следующего года мы установим 29 новых лифтов в общей сложности в 14 домах.

Первый из этих новых лифтов установлен в девятиэтажном здании 602-й серии в Пурвциемсе; общая стоимость лифта составляет 55 711 евро, и 45% (25 079 евро) из этой суммы покрывается Евросоюзом. Новый лифт устанавливает финская компания KONE – один из европейских производителей лифтов.

(От редакции: с учетом софинансирования ЕС жителям данного дома пришлось заплатить за новый лифт 30 632 евро. Если разделить на 36 квартир подъезда, то получается примерно по 850 евро. То есть выплачивая по 70 евро раз в месяц, расплатиться можно за один год).

Активные и пассивные

Какую-то конкретную цифру – во сколько обходится ремонт старого лифта – назвать невозможно: уровень изношенности, причина поломки и т. д. носят исключительно индивидуальный характер. Но что можно сказать наверняка – затраты на ремонт всегда значительны и со временем только увеличиваются.

Приведу пример: в одном из домов, который обслуживает RNP, жители за пять лет потратили почти 30 000 евро (!) на ремонт старого лифта. Наиболее активные жильцы этого дома очень хотят установить новый лифт, поскольку понимают, что выгоднее установить в доме новый лифт, нормально им пользоваться и понемногу рассчитываться, чем постоянно вкладываться в ремонт старого, зная, что он будет продолжать выходить из строя, пока не станет вообще непригодным для использования.

Но их более пассивные соседи не голосуют, а жильцы первых этажей и вовсе голосуют «против», поэтому решение не принимается. Так что в этом доме, к сожалению, пока не приняли решение о новом лифте. И это не является проблемой одного дома – процесс принятия решений о замене лифтов на новые в целом идет очень тяжело.

Вылезай, приехали

Со своей стороны, мы как управляющая компания готовы помочь найти наиболее выгодную модель финансирования, организовать голосование и т. д. Современные лифты, соответствующие европейским стандартам, для домов, находящихся в управлении RNP, предлагают пять крупнейших европейских производителей лифтов, так что совладельцы дома могут выбрать наиболее подходящий вариант.

Мы также позаботились о том, что практически во всех домах можно установить новый лифт с более широкими дверями, чтобы в кабину можно было нормально войти с детской коляской и заехать на инвалидном кресле.

Новый лифт для типичного девятиэтажного дома обойдется примерно в 50-60 тысяч евро. У большинства домов таких накоплений нет, поэтому мы предлагаем помочь дому получить кредит или постепенно выплачивать производителю деньги в течение нескольких лет, чтобы стоимость нового лифта не стала проблемой. Поэтому мы всегда очень рады, когда совладельцы очередного дома принимают решение в пользу установки нового лифта.

Однако пока жильцы не примут соответствующее решение, мы будем продолжать ремонтировать старые лифты и обеспечивать безопасность их использования настолько, насколько это возможно. Ну а если лифт отслужил свой срок окончательно и ремонту уже не подлежит, то действительно может сложиться ситуация, когда пользоваться им люди уже не смогут.