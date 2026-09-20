Комитет Рижской думы по социальным вопросам выслушал специалистов, которые рассказали – легко ли быть молодым в современной столице Латвии.

Изучив коллективный портрет неблагополучных тинейджеров, специалисты выявили у них трудности с обучением (70%), бродяжничество (61%), агрессию, нерегулируемые эмоции (57%), проблемы со здоровьем (57%), употребление незаконных веществ (43%), правонарушения (39%).

Мартиньш Моорс, руководитель Социального управления Риги, упомянул о «детях Origo» — уже несколько лет существующей подростковой группировке, промышляющей в районе Центрального вокзала.

Возникают и «случаи без практически осуществимого решения». «17-летний юноша в учреждении длительного ухода после тяжелой угрозы здоровью в течение многих месяцев систематически отказывается сотрудничать в процессе лечения и не является на визиты, осознавая риски для своего здоровья». Несмотря на вызовы конкретного человека, которого даже сопровождали к доктору, его не сумели убедить. А принудительного лечения в ЛР нет!

М. Моорс порекомендовал политикам принять соответствующее решение. Поскольку в таком случае подвергаются угрозе и сам несовершеннолетний, и сотрудники соцслужбы.

Вышеуказанный юноша получил ножевое ранение в грудь, но после оказания первой медпомощи постоянно находился в наркотическом угаре.

— Молодой человек некритично относится к своей ране, — констатировал М. Моорс. В таких случаях «грозят Цесисом». Там еще с социализма продолжает работать колония для несовершеннолетних…

— Молодежь знает, от чего она может отказаться. Ей не обязательно показывать, что у нее в карманах. Ее нельзя принудить пройти тест на вещества. Конструкция такая же: сотруднику полиции самоуправления нельзя применять спецсредства в отношении людей, которые могут нанести себе повреждения.

Решится ли проблема к 2028 году?

До этого срока намечен новый план, цель которого — «индивидуализированный, дружественный ребенку и соответствующий нуждам ребенка внесемейный уход в Риге». В него входят:

укрепление приемных семей и опекунов — материальная поддержка, специализированные программы помощи. В 2027 году на взятого для воспитания в семью ребенка предлагают выделять пособие в размере 615 евро в месяц — из них доля самоуправления составит 225 евро;

усиление институциональной поддержки — создание новых штатных мест в детдомах, предложение новых специализированных услуг, индивидуальная работа с детьми (в группах — не более 6 человек).

Необходимо принять на работу дополнительно 45 человек, чтобы дети были под присмотром 2 специалистов в режиме 24/7;

социальные услуги на дому для детей с нарушениями поведения.

Презентация Департамента благосостояния расставила приоритеты в тратах: ремонты, зарплаты персоналу, повседневные нужды детей (именно в таком порядке — прим. bb.lv). М. Моорс объяснил, что в текущем году в детдомах вообще не велся ремонт, кроме тех работ, которые прошли по линии Департамента городского имущества.

В 2026 году предусматривается 912 673 евро, в 2027-м — 1 822 992 евро, в 2028-м — 2 781 432 евро.

Кроме прочего, в предложениях фигурирует вариант — прекратить добиваться всеобщего среднего образования для детей с трудностями обучения. Им предлагается приступить к освоению первичных трудовых навыков. Здесь, впрочем, потребуется поменять нормативную базу на национальном уровне — чтобы создать такое «спец-ПТУ»…