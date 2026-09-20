Сегодня утром в Риге утром произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Патверсмес.

Еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались три человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов поступил в 6:48. В квартире на третьем этаже горели электрические провода и бытовые вещи. Площадь возгорания составила около 0,5 квадратного метра. Работы на месте происшествия завершились в 8:13.

Всего за сутки спасатели получили 38 вызовов: пять были связаны с тушением пожаров, 16 — со спасательными работами, еще 17 оказались ложными.