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Утренний пожар в пятиэтажке Риги: жильцы успели выбраться до приезда спасателей 0 816

Наша Латвия
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар

Сегодня утром в Риге утром произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Патверсмес.

Еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались три человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов поступил в 6:48. В квартире на третьем этаже горели электрические провода и бытовые вещи. Площадь возгорания составила около 0,5 квадратного метра. Работы на месте происшествия завершились в 8:13.

Всего за сутки спасатели получили 38 вызовов: пять были связаны с тушением пожаров, 16 — со спасательными работами, еще 17 оказались ложными.

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#пожар #Рига #Латвия #эвакуация #спасатели #LETA
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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