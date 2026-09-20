Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии есть люди, которые никогда не брали кредит. Кто они? 1 294

Наша Латвия
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деньги

В Латвии 13% совершеннолетних жителей никогда не брали кредит, лизинг и не использовали кредитный лимит, сообщили агентству ЛЕТА в АО "Kredītinformācijas birojs" со ссылкой на проведенный опрос.

Из жителей, которые никогда не пользовались займом, 63% указывают, что не хотят брать на себя финансовые обязательства. 45% говорят, что кредит не нужен, так как хватает своих доходов.

Результаты опроса показывают, что существенное значение имеет и осторожность в отношении финансового будущего. Из респондентов, которые никогда не брали в долг, 24% сказали, что будущее им кажется слишком неопределенным, а 19% заявили, что боятся брать в долг. Еще 13% в качестве причины называют отсутствие стабильного дохода.

Менее 2% из тех, кто никогда не брал кредиты, указали, что пытались взять в долг, но получили отказ.

Как отметил, исполнительный директор "Kredītinformācijas birojs" Интарс Микелсонс, часть общества относится к заимствованию очень осторожно и не воспринимает кредит как само собой разумеющийся повседневный финансовый инструмент. Любой заем означает обязательства в будущем, поэтому перед тем, как его брать, важно оценить как необходимость займа, так и свои возможности его погасить. В то же время тот факт, что почти четверть не берет в долг из-за неопределенности будущего, показывает, насколько важным при принятии таких решений является чувство финансовой безопасности.

Данные опроса выявляют различия в причинах, указанных женщинами и мужчинами. Женщины чаще чем мужчины говорили, что не берут в долг из-за неопределенности будущего - 29% и 15% соответственно. Страх перед заимствованием также чаще упоминают женщины - 23% по сравнению с 14% мужчин.

В свою очередь, мужчины чаще отвечали, что заем им не был нужен, так как им хватает своих доходов - так отметили 52% мужчин и 40% женщин, которые никогда не брали в долг.

Опрос жителей в мае 2026 года провела компания "Norstat", опросив 1002 жителя Латвии в возрастной группе от 18 до 74 лет.

×
#Латвия #опрос
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дешевле, чем у соседей по Евросоюзу: 22-й автобус везет за 1,5 евро в аэропорт по трамвайным рельсам. Эксклюзив!
Изображение к статье: медведь
Изображение к статье: женщина с собакой в лесу
Изображение к статье: ChatGPT в телефоне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Киноиндустрия
Наша Латвия
Изображение к статье: Сало
Еда и рецепты
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Эфирные масла от морщин: как они помогают?
Люблю!
Изображение к статье: В воскресенье на Агенскалнском рынке пройдет Картофельный фестиваль
Культура &
Изображение к статье: Орхидея
Дом и сад
Изображение к статье: Киноиндустрия
Наша Латвия
Изображение к статье: Сало
Еда и рецепты
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео