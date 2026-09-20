День начнется с облачной погоды, но с середины дня в западных и центральных районах временами будет выглядывать солнце. Ветер сменит направление на юго-западный, западный и преимущественно на побережье порывами будет достигать 15-19 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.

В Риге временами пройдет дождь, а при временных прояснениях воздух прогреется до +16...+18 градусов. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, который после обеда станет более порывистым.