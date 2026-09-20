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В ожидании ветра. Латвийские синоптики дали прогноз погоды на воскресенье 0 543

Наша Латвия
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сентябрь

В воскресенье территорию страны временами будут пересекать дождевые облака, местами возможна гроза и сильные ливни, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

День начнется с облачной погоды, но с середины дня в западных и центральных районах временами будет выглядывать солнце. Ветер сменит направление на юго-западный, западный и преимущественно на побережье порывами будет достигать 15-19 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.

В Риге временами пройдет дождь, а при временных прояснениях воздух прогреется до +16...+18 градусов. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, который после обеда станет более порывистым.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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