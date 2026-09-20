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В Риге хотят проложить новые трамвайные рельсы: вагоновожатыми назначат пенсионеров 0 1375

Наша Латвия
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дешевле, чем у соседей по Евросоюзу: 22-й автобус везет за 1,5 евро в аэропорт по трамвайным рельсам.

Дешевле, чем у соседей по Евросоюзу: 22-й автобус везет за 1,5 евро в аэропорт по трамвайным рельсам.

ФОТО: bb.lv

Около 3400 сотрудников, 867 единиц общественного транспорта — вот такая у нас в столице муниципальная компания, официально обновившая свою стратегию.

Главное, чтобы водитель был здоров

Как пояснила начальница Управления пассажирских перевозок Департамента внешней среды и мобильности Елена Гайле, столичный монополист «уточнил стратегическую цель». В формулировке появились «инновационные решения» и «долговременность среды».

Уже сейчас 59% всего транспорта является «дружественным среде». Впрочем, вряд ли об экологии думали 125 лет назад, когда задребезжал первый рижский электрический трамвай. Спасибо тем, кто проложил рельсы и кто поддерживает их в рабочем состоянии!

Сегодня 50% персонала непосредственно управляют транспортом, 24% заняты техподдержкой и 18% обслуживают инфраструктуру. В последнюю входят путевое хозяйство (124 км рельсов) и электрохозяйство (7600 опор контактной сети протяженностью 534 км), муниципальные автостоянки (их в Риге 6000), внутренняя безопасность.

Среди вопросов, заданных депутатами, был и вопрос о продолжении работы за баранкой после достижения пенсионного возраста.

— Критерий — не пенсионный возраст, а состояние здоровья, — пояснила руководитель Rīgas satiksme Джинета Иннуса. Иногда бывает, что в продолжении трудовых отношений отказывают и молодым сотрудникам. В то же время принимаются во внимание культура вождения, а также наличие ДТП.>

Что-то откроют, а что-то закроют

Что касается трамвая по улице Сканстес, то его надо рассматривать в контексте соединения с улицами Спорта и Петерсалас. В настоящее время Департамент ведет оценку экономических факторов проекта.

Также в списке пожеланий города — прокладка трамвайной линии в Зиепниеккалнс. Вполне возможно, что к существующим в городе 78 маршрутам общей протяженностью 1149 км прибавятся новые. Будет чем заняться труженикам 6 парков и депо, а также 24 конечных станций.

Однако есть и сценарий отмены существующих маршрутов в порядке оптимизации — ибо, по анализу транспортников, 70% маршрутов дублируются разными видами транспорта. Вместе с тем будут сокращать интервалы за счет укороченных пересменок на конечных.

Для клиентов заведут виртуальный центр обслуживания. Ведь по-прежнему есть 23% пассажиров, которых работа предприятия не удовлетворяет.

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#пенсионеры #транспорт #экология #трамваи #инфраструктура #пассажирские перевозки #оптимизация #общественный транспорт
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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