С понедельника в Латвии вновь ожидается дождливая погода, местами возможны сильные ливни и грозы. К концу недели ситуация улучшится: осадки постепенно прекратятся, ветер стихнет, а температура немного повысится, прогнозируют синоптики.

Сентябрь в этом году во многих районах Латвии выдался дождливым. Уже на 20 из 33 метеостанций количество осадков превысило месячную норму. В этм выходные погоду определяла юго-восточная периферия циклона, поэтому дожди прошли почти по всей стране, а на побережье наблюдался порывистый ветер.

В начале новой недели характер погоды существенно не изменится. Кроме дождей, местами возможны грозы. В середине недели к Латвии приблизятся новые циклоны, однако ближе к выходным влияние антициклона усилится и погода станет более спокойной.

Понедельник: ливни и грозы

В понедельник будет преимущественно облачно, временами небо будет проясняться. На большей части территории страны периодически пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер, ночью на побережье его порывы достигнут 15–17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +9…+14 градусов, днем составит +13…+17 градусов.

Во вторник дождей станет меньше

В ночь на вторник во многих районах ожидается дождь, местами возможны сильные ливни и грозы. Днем осадки пройдут лишь в отдельных районах, временами будет выглядывать солнце.

Ночью и утром на востоке страны местами сгустится туман, из-за чего ухудшится видимость. Слабый или умеренный западный и северо-западный ветер во второй половине ночи сменится северным и северо-западным.

Ночью температура составит +7…+10 градусов, на большей части побережья — +11…+14 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+17 градусов.

В среду придет новая зона осадков

В среду ожидается переменная облачность, однако с востока небо постепенно затянет облаками. Латвию пересечет зона осадков, поэтому дожди пройдут во многих районах.

Будет дуть слабый или умеренный северо-западный и северный ветер, на побережье порывы достигнут 15 метров в секунду. Днем на востоке страны ветер ослабеет и станет переменным.

Ночью ожидается +8…+11 градусов, на побережье — +11…+14 градусов. Днем температура составит +12…+16 градусов.

К выходным погода улучшится

В конце рабочей недели температура существенно не изменится, однако днем воздух будет прогреваться лишь примерно до +15 градусов. Сохранится дождливая погода, местами возможны сильные ливни, а на побережье — порывистый ветер.

В выходные осадки постепенно прекратятся, ветер стихнет, а днем станет немного теплее.