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Из-за возможной воздушной угрозы в Латвии подняты истребители НАТО (ДОПОЛНЕНО) 0 692

Наша Латвия
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребитель НАТО
ФОТО: Freepik

В Краславском крае вечером 21 сентября объявлена возможная угроза воздушному пространству Латвии. В воздушном пространстве Балтии активированы истребители миссии воздушного патрулирования НАТО, а на восточную границу Латвии направлены дополнительные подразделения противовоздушной обороны.

Как сообщили Национальные вооружённые силы Латвии (НВС), возможная угроза воздушному пространству в Краславском крае объявлена с 22:05.

В связи с ситуацией в воздушном пространстве Балтии активированы истребители миссии воздушного патрулирования НАТО.

НВС совместно с союзниками по НАТО продолжают постоянно контролировать воздушное пространство, чтобы иметь возможность немедленно отреагировать на потенциальную угрозу.

Кроме того, на восточной границе усилены возможности противовоздушной обороны — туда направлены дополнительные подразделения, сообщили НВС.

При этом военные пока не уточняют, какой именно объект стал причиной объявления возможной угрозы и был ли зафиксирован его вход в воздушное пространство Латвии.

В НВС отмечают, что, пока продолжается российская агрессия против Украины, нельзя исключать повторения ситуаций, когда иностранные беспилотные летательные аппараты приближаются к воздушному пространству Латвии или входят в него.

Ранее жители Краславского края были предупреждены о возможной угрозе. Дополнительных действий от населения на данный момент не требуется. В случае изменения ситуации необходимые инструкции будут направлены через систему сотового оповещения.

ДОПОЛНЕНО: К полуночи предупреждение об угрозе воздушному пространству было отменено.

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#НАТО #Латвия #безопасность #угроза #беспилотники #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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