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Как в Латвии получить российскую пенсию - отвечает Госагентство соцстрахования 0 561

Наша Латвия
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: пенсия
ФОТО: BB.LV/AI

«У меня возникли вопросы, связанные с получением российской пенсии, но в российском посольстве ничего толком объяснить не могут. Существуют ли какие-то договоренности между РФ и Латвией по этому поводу? Куда обращаться?»

Отвечает старший эксперт Департамента социального страхования Государственного агентства социального страхования (ГАСС) Дагния Жука-Роже:

— ГАСС выплачивает российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсия была назначена в соответствии с договором между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социальной безопасности. Договор вступил в силу 19 января 2011 года.

По своему конкретному вопросу человек может обратиться лично в любое удобное для него отделение ГАСС либо направить заявление по электронной почте: [email protected] или воспользоваться порталом www.latvija.lv.

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#Латвия #пенсии #Россия
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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