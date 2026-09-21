«У меня возникли вопросы, связанные с получением российской пенсии, но в российском посольстве ничего толком объяснить не могут. Существуют ли какие-то договоренности между РФ и Латвией по этому поводу? Куда обращаться?»

Отвечает старший эксперт Департамента социального страхования Государственного агентства социального страхования (ГАСС) Дагния Жука-Роже:

— ГАСС выплачивает российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсия была назначена в соответствии с договором между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социальной безопасности. Договор вступил в силу 19 января 2011 года.

По своему конкретному вопросу человек может обратиться лично в любое удобное для него отделение ГАСС либо направить заявление по электронной почте: [email protected] или воспользоваться порталом www.latvija.lv.