Центр защиты прав потребителей (PTAC) призвал владельцев стационарных резервуаров для сжиженного нефтяного газа проверить сроки технического освидетельствования оборудования. Если срок проверки истек, заправлять резервуар газом не будут.

Как сообщили в PTAC, стационарно установленные резервуары для сжиженного нефтяного газа относятся к опасному оборудованию, поэтому к их эксплуатации предъявляются специальные требования.

Владельцы обязаны зарегистрировать резервуар в Регистре опасного оборудования (BIR), обеспечить его безопасную эксплуатацию и своевременно проводить предусмотренные нормативами технические проверки.

Раз в год и раз в 12 лет

Внешнюю техническую проверку резервуара необходимо проводить каждые 12 месяцев, а внутреннюю или гидравлическую — раз в 12 лет.

Перед проверкой может потребоваться дополнительная подготовка оборудования. Например, замена манометра на верифицированный или замена предохранительного клапана.

PTAC особо обращает внимание, что техническое освидетельствование имеют право проводить только аккредитованные инспекционные организации. Компании, которые обслуживают газовое оборудование по договору, сами по себе такими организациями не являются.

Заправку могут отказать в самый неподходящий момент

Владельцам рекомендуют заранее выяснить дату следующей внутренней проверки. Если ее срок уже наступил, а резервуар остается заполненным газом, провести необходимые работы может оказаться невозможно до его соответствующей подготовки и опорожнения.

Особенно это касается подземных резервуаров.

Если обязательная техническая проверка не проведена или срок ее действия закончился, заправлять резервуар газом не будут, предупреждает PTAC.

Что нужно проверить

Владельцам также рекомендуют зайти в Регистр опасного оборудования и убедиться, что резервуар зарегистрирован, данные об оборудовании и его владельце актуальны, а инспекционной организации предоставлены необходимые права доступа.

В регистре можно узнать дату следующего технического освидетельствования и выяснить, какая именно проверка предстоит — внешняя, внутренняя или гидравлическая.

Ответственность за регистрацию опасного оборудования и актуальность необходимых данных в регистре лежит на владельце.