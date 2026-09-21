На нескольких улицах рижского района Югла завершено строительство центральной канализации, и первые жители уже готовятся отказаться от выгребных ям. Однако для части домовладельцев стоимость подключения остается серьезным препятствием, несмотря на доступную муниципальную поддержку.

Жители улиц Слепотаю, Кроса и Трамплина в рижском районе Югла получили возможность подключить свои дома к центральной канализации. Для многих этого события пришлось ждать десятилетиями, однако воспользоваться новой инфраструктурой готовы не все.

Как сообщает передача Bez Tabu (ТВ3), в районе живут люди, которые помнят времена, когда единственным решением были выгребные ямы и локальные системы канализации.

Одна из старейших жительниц района, Ария, сомневается, что сможет подключиться.

«Кто-нибудь подумал, может ли пенсионер на свою пенсию позволить себе такое подключение?» — говорит она.

Другая жительница, 90-летняя Валентина, уже начала оформление необходимых документов. По ее словам, часть соседей давно воспользовалась новой возможностью, а она сама получила технические условия и заказала проект подключения.

Если подготовить систему зимой окажется сложно, земляные работы пенсионерка планирует перенести на весну.

Совсем иначе настроен местный житель Станислав. Он уже решил выполнить все необходимые работы в этом году, причем часть из них собирается сделать самостоятельно, чтобы сократить расходы и сохранить благоустроенный двор.

«Как можно не подключиться? Конечно, нужно подключаться. У нас с 1950-х годов была выгребная яма. Наконец-то можно будет пользоваться удобствами XXI века», — говорит он.

Подключение к центральной канализации позволяет отказаться от обслуживания локальных очистных сооружений и выгребных ям, снижает риск загрязнения окружающей среды и делает эксплуатацию частного дома более комфортной.

Несмотря на развитие инфраструктуры, проблема остается актуальной для многих жителей столицы.

По данным муниципального предприятия «Rīgas ūdens», более 8 тысяч жителей Риги до сих пор не подключили свои дома к городской канализационной сети, хотя техническая возможность для этого уже существует.

Чтобы ускорить подключение, Рижская дума предоставляет финансовую поддержку. Владельцы домов могут получить компенсацию до 2000 евро на устройство подключения к центральной канализации.

Однако, как показывает опыт жителей Юглы, даже при наличии субсидии стоимость работ и подготовки проекта для некоторых семей, особенно пенсионеров, остается существенной.