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Осень напомнит о себе: какой будет погода в Латвии во вторник 0 282

Наша Латвия
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осень

В ночь на вторник в некоторых районах Латвии пройдут кратковременные дожди, а на западе и в центральной части страны возможны грозовые ливни. Во многих местах видимость ухудшит дымка, местами сгустится туман, прогнозируют синоптики.

Ночью будет дуть слабый ветер, только на побережье Курземе ожидается умеренный северный ветер. Температура воздуха опустится до +6…+11 градусов, а местами на побережье сохранится около +13 градусов.

Днем местами продолжит идти дождь

Во вторник солнце будет чередоваться с облаками, а в Латгале ожидается преимущественно пасмурная погода.

Местами пройдут кратковременные дожди. Начиная со второй половины дня больше осадков ожидается на юго-востоке Латгале.

Северный и северо-восточный ветер усилится в порывах до 9–14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.

В Риге — до +17

В Риге ночью ожидается кратковременный дождь и слабый ветер. Утром температура воздуха составит около +10 градусов.

Днем временами будет выглядывать солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Максимальная температура воздуха в столице составит +16…+17 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура #туман
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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