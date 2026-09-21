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Перед новым отопительным сезоном рижане не заплатили по долгам 6,6 млн евро. У 17 должников отопление отключено 0 271

Наша Латвия
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отопление

За месяц до планового подключения отопления в Риге проверены уже 75% теплоузлов. Всего по столице их впечатляющее число — 8661, сообщили в АО Rīgas siltums (RS).

Наибольший уровень готовности показали объекты, по-прежнему относящиеся к фонду Rīgas namu pārvaldnieks, — 99,6%. Лечебные учреждения проверены на 66,4%, образовательные — на 67,8%, прочая жилая и нежилая недвижимость — на 65,9%.

Сам факт того, что затраты на отопление у большинства горожан отображаются в регулярно получаемой платежке по коммуналке, дает известную психологическую гарантию того, что, как вырисовывается из данных RS, «дисциплина расчетов сохраняется высокой».

Уровень оплаты в 2026 году — 97,61%, что даже на 0,3 процентного пункта выше прошлогоднего уровня.

Наряду с этим сохраняется задолженность жилого фонда в 6,63 миллиона евро — и это на 820 000 евро больше прошлогодней. Тем не менее, по оценке Rīgas siltums, «долг номинально возрастает существенно медленнее, чем объем выписанных счетов». Ведь последний за год вырос на 29,11%!

Надо отметить, что у RS довольно высокий уровень «рискованности» дома — таковым считается отапливаемый объект, где оплачивается менее 80% счетов. Всего по Риге 37 таковых.

Случается, что акционерное общество и отключает неплательщиков — но среди 17 должников не было ни одного жилого здания. Однако в случае, если отключенное строение отягощает объект недвижимости, частью коего оно является, то и само основное здание могут задержать с подключением...

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#отопление #долги #энергетика #Ригас Силтумс
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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