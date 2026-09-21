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Поездки могут занять больше времени: где в Латвии сейчас самые серьезные дорожные ограничения 0 212

Наша Латвия
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ремонт дорог

В Латвии продолжается сезон дорожных ремонтов — работы ведутся сразу на 51 участке государственных дорог. Водителям советуют заранее планировать маршрут, поскольку на некоторых магистралях задержка в пути может достигать 25 минут.

По данным предприятия Latvijas valsts ceļi (LVC), ремонтные работы сейчас проходят на 51 участке государственных дорог по всей стране.

Особое внимание стоит обратить тем, кто пользуется Лиепайским шоссе. До конца недели каждую ночь с 19:50 до 05:50 закрыт для движения мост через Лиелупе. Ограничение связано с продолжающимся ремонтом конструкций моста.

Объехать закрытый участок можно по Вентспилсскому шоссе и дороге Калнциемс—Кудра, через Елгаву по дороге Елгава—Калнциемс и улице Лока магистрале, а также по Елгавскому шоссе (A8) и дороге Елгава—Тукумс.

Наиболее существенные ограничения сейчас действуют сразу на нескольких государственных магистралях.

На Даугавпилсском шоссе ремонтируется участок от Калнишки до Любасте. Проезд через него занимает примерно 20 минут.

Такая же задержка ожидается на Елгавском шоссе от поворота на Лиелвирцаву до границы с Литвой.

Самые продолжительные ограничения сейчас действуют на Видземском шоссе между Сигулдой и Аугшлигатне. На прохождение ремонтируемого участка водителям следует закладывать около 25 минут.

В разгар строительного сезона подобные ограничения действуют сразу на нескольких основных направлениях страны. Если поездка запланирована на дальнее расстояние, дополнительное время лучше предусмотреть заранее.

Дорожные работы продолжатся и в ближайшие недели, поэтому актуальная ситуация на отдельных маршрутах может меняться. Перед выездом водителям рекомендуют уточнять информацию о действующих ограничениях.

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#Латвия #транспорт #путешествия #дорожное движение #ремонт дорог
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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