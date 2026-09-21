Полупустые холодильники, менее 200 евро на одежду ребенку на все сезоны и сотрудники, почти не говорящие по-латышски. Такие факты выявлены в одном из детских домов Латвии. Однако, как заявляют в Бюро омбудсмена, это лишь один из примеров проблем, обнаруженных во время проверок подобных учреждений по всей стране.

Омбудсмен Карина Палкова планирует в ноябре опубликовать специальный доклад о системных проблемах в детских домах Латвии, сообщила руководитель отдела коммуникации и международного сотрудничества Бюро омбудсмена Рута Силиня.

Защита прав детей, особенно находящихся в уязвимом положении и живущих в детских домах, названа одним из приоритетов омбудсмена. Специалисты бюро уже проводят проверки таких учреждений и намерены продолжить мониторинг во всех регионах страны.

Полупустые холодильники

В понедельник Палкова опубликовала в Facebook фотографии полупустых холодильников, сделанные в одном из детских домов.

По ее данным, в этом учреждении на одежду одного ребенка для всех сезонов выделяется менее 200 евро. Кроме того, омбудсмен обнаружила, что сотрудники учреждения практически не говорят по-латышски.

Название детского дома пока не раскрывается. 22 сентября Палкова планирует встретиться с руководством самоуправления, на территории которого находится это учреждение.

«Это лишь один из примеров»

В Бюро омбудсмена подчеркивают, что опубликованные фотографии отражают лишь один из случаев, с которыми специалисты столкнулись во время проверок.

По словам Руты Силини, пока не называя конкретное учреждение, омбудсмен хочет направить четкий сигнал всем самоуправлениям и детским домам Латвии: подобная ситуация недопустима.

Силиня назвала выявленное «вопиющим нарушением прав детей» и указала на ответственность не только руководства учреждения, но и самоуправления как его учредителя, а также сиротского суда, который должен следить за соблюдением прав находящихся в детском доме детей.

Палкова лично посещает детские дома, чтобы оценить реальную ситуацию на месте. После проверок выявленные проблемы обсуждаются с руководством соответствующих учреждений.

Результаты проверок разных детских домов будут объединены в специальном докладе о системных проблемах. Опубликовать его планируется в ноябре.