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Полупустые холодильники и сотрудники, почти не говорящие по-латышски: омбудсмен готовит доклад о детских домах Латвии 0 144

Наша Латвия
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полупустой холодильник в детском доме

Фото: Karina Palkova / Facebook

Полупустые холодильники, менее 200 евро на одежду ребенку на все сезоны и сотрудники, почти не говорящие по-латышски. Такие факты выявлены в одном из детских домов Латвии. Однако, как заявляют в Бюро омбудсмена, это лишь один из примеров проблем, обнаруженных во время проверок подобных учреждений по всей стране.

Омбудсмен Карина Палкова планирует в ноябре опубликовать специальный доклад о системных проблемах в детских домах Латвии, сообщила руководитель отдела коммуникации и международного сотрудничества Бюро омбудсмена Рута Силиня.

Защита прав детей, особенно находящихся в уязвимом положении и живущих в детских домах, названа одним из приоритетов омбудсмена. Специалисты бюро уже проводят проверки таких учреждений и намерены продолжить мониторинг во всех регионах страны.

Полупустые холодильники

В понедельник Палкова опубликовала в Facebook фотографии полупустых холодильников, сделанные в одном из детских домов.

По ее данным, в этом учреждении на одежду одного ребенка для всех сезонов выделяется менее 200 евро. Кроме того, омбудсмен обнаружила, что сотрудники учреждения практически не говорят по-латышски.

Название детского дома пока не раскрывается. 22 сентября Палкова планирует встретиться с руководством самоуправления, на территории которого находится это учреждение.

«Это лишь один из примеров»

В Бюро омбудсмена подчеркивают, что опубликованные фотографии отражают лишь один из случаев, с которыми специалисты столкнулись во время проверок.

По словам Руты Силини, пока не называя конкретное учреждение, омбудсмен хочет направить четкий сигнал всем самоуправлениям и детским домам Латвии: подобная ситуация недопустима.

Силиня назвала выявленное «вопиющим нарушением прав детей» и указала на ответственность не только руководства учреждения, но и самоуправления как его учредителя, а также сиротского суда, который должен следить за соблюдением прав находящихся в детском доме детей.

Палкова лично посещает детские дома, чтобы оценить реальную ситуацию на месте. После проверок выявленные проблемы обсуждаются с руководством соответствующих учреждений.

Результаты проверок разных детских домов будут объединены в специальном докладе о системных проблемах. Опубликовать его планируется в ноябре.

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#Латвия #детские дома #Омбудсмен
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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