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После ливней в Латвии ожидается бабье лето с температурой выше +20 градусов 0 722

Наша Латвия
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дети под зонтом осенью
ФОТО: pixabay

На этой неделе Латвию ожидают сразу два циклона, которые принесут сильные дожди, порывистый ветер и риск локальных подтоплений. Однако уже в конце сентября и начале октября синоптики прогнозируют возвращение теплой и солнечной погоды.

По прогнозам синоптиков, первый циклон начнет влиять на погоду во второй половине дня вторника. Дождевые облака с юго-востока достигнут Латгале, а в среду осадки ожидаются уже на большей части страны. Температура воздуха составит от +12 до +17 градусов.

Более мощный циклон, по предварительным прогнозам, придет в четверг и будет определять погоду вплоть до субботы. Местами он может принести очень сильные осадки, количество которых приблизится к месячной норме.

Интенсивные дожди прогнозируются на обширной территории страны. В отдельных районах возможно подтопление низин.

Поскольку сильные осадки ожидаются по всему бассейну Даугавы, в конце сентября и начале октября синоптики прогнозируют заметное увеличение притока воды к гидроэлектростанциям.

Циклон также принесет порывистый ветер. Во время дождей даже днем в отдельных районах температура воздуха может опускаться примерно до +10 градусов. При этом заморозков на текущей неделе не ожидается.

Согласно нынешним прогнозам, в последние дни сентября и в начале октября влияние на погоду окажет антициклон. В самые солнечные и теплые дни температура воздуха может немного превысить +20 градусов, что соответствует периоду бабьего лета.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой неделе количество осадков в Латвии, особенно в Латгале, значительно превысит климатическую норму. В последующие четыре недели осадков ожидается меньше обычного или около нормы, а температура воздуха в течение ближайших трех недель, по прогнозам, будет выше средних многолетних значений для этого времени года.

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#климат #погода #Латвия #прогноз #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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