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Проверьте холодильник: Продовольственно-ветеринарная служба обнаружила опасные бактерии в двух продуктах 0 179

Наша Латвия
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) обнаружила листерии в копченой рыбе из Литвы и сальмонеллы в курином мясе из Эстонии.

ChatGPT

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) обнаружила листерии в копченой рыбе из Литвы и сальмонеллы в курином мясе из Эстонии. Партию одного из продуктов уже изъяли из продажи, однако покупателей, которые успели приобрести его, просят не употреблять его в пищу.

Как следует из опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС) обнаружила листерии в копченой рыбе из Литвы и сальмонеллы в курином мясе из Эстонии. Партию одного из продуктов уже изъяли из продажи, однако покупателей, которые успели приобрести его, просят не употреблять его в пищу. информации, бактерии Listeria monocytogenes обнаружены в произведенной в Литве мойве холодного копчения в упаковках по 200 граммов.

EAN-код продукта — 4779027062211.

Распространитель уже изъял соответствующую партию мойвы из торговли. Тем, кто успел купить продукт, ПВС рекомендует не употреблять его в пищу.

Сальмонелла — в курятине

Кроме того, бактерии Salmonella Newport были обнаружены в курином мясе из Эстонии в маринаде из трех сыров. Продукт продавался в упаковках по 400 граммов, EAN-код — 4750174002497.

По информации ПВС, срок годности этой курятины уже истек и в продаже ее больше нет.

О выявленных случаях латвийская служба сообщила через систему быстрого оповещения Европейского союза.

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#Литва
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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