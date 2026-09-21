Понедельник в Латвии пройдет под влиянием циклона. Во многих районах страны ожидаются ливни, местами возможны грозы, град и порывистый ветер.

Новая неделя в Латвии начнется с неустойчивой погоды. По прогнозам синоптиков, в понедельник во многих районах страны пройдут ливневые дожди, а местами возможны грозы.

В отдельных районах грозовые облака могут принести интенсивные осадки, град и порывы ветра до 16 метров в секунду.

Западный ветер будет слабым или умеренным. Во время прояснений воздух прогреется до +14…+17 градусов.

Наиболее переменчивая погода ожидается во второй половине дня, когда вероятность развития грозовых облаков станет выше. При этом условия могут заметно различаться даже в соседних районах.

В Риге также временами пройдут дожди, не исключены грозовые ливни. Ветер в течение дня сменит направление с юго-западного на западное и северное, а максимальная температура составит около +17 градусов.

Такая погода связана с областью пониженного атмосферного давления, которая продолжает определять погодные условия над Латвией.

Тем, кто планирует длительное время находиться на улице, стоит учитывать вероятность кратковременных, но сильных ливней и иметь при себе дождевик или зонт.