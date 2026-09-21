В общей сложности 272 раза рижане были лишены родительских прав в 2025 году. 112 раз таковые были восстановлены. К сожалению, сотни семей в самом богатом самоуправлении Латвии характеризуются «нестабильными и деструктивными отношениями».

Детки в клетке

В нашем городе по-прежнему существует необходимость содержать несовершеннолетних в условиях «институционного ухода», т. е. в детских домах.

На сегодня в учреждениях, принадлежащих Риге, находятся 124 ребенка. Комитет Думы по социальным вопросам выслушал специалистов, которые обещали «движение к приспособленной для ребенка семейной среде».

В этом году до 74 выросло число мест в договорных организациях, помогающих самоуправлению. Как правило, это совсем небольшие дома: по ул. Крузес — шесть детей в возрасте 10–18 лет (Латвийское объединение самаритян), в «Молодежном доме» по ул. Друсту — восемь подростков 15–18 лет. А CareLat на ул. Залиша ухаживает за шестью детьми с функциональными нарушениями…

Vita на этом фоне — крупное учреждение, здесь около 60 детей, по 4–5 в комнате. Бюро омбудсмена провело инспекцию, отметив необходимость ремонта санитарных помещений, недостаточное финансирование питания, а также то, что самих детей надо вовлекать в приобретение товаров повседневной необходимости. Благие пожелания!

Что касается замечаний омбудсмена по содержанию в детдомах, то руководитель Социального управления Риги Мартиньш Моорс назвал их «тенденциозными».

За что лишают прав

Юрис Осис, завотделом занятости, социальной работы и практики Департамента благосостояния, рассказал, что Сиротский суд прекращает родительские права вначале на 1 год — «чтобы устранить угрозу ребенку». В дальнейшем идет речь уже о лишении.

56% детей, которым обеспечиваются муниципальные услуги, — мальчики; есть также 15 групп братьев и сестер — в целом 37 детей. 61% ребят относятся к возрастной группе от 13 до 17 лет.

Главное тут — динамика: за последние 7 лет число лишений несколько уменьшилось. Однако с 2020 года более чем втрое возросло количество насильственных деяний в отношении детей!

Одним из объяснений такой тенденции Ю. Осис назвал повышение бдительности общества в отношении тревожных сигналов. Однако даже если Полиция самоуправления получает информацию о жестоком обращении с детьми, она по закону ничего не может сделать, если нет прямого физического воздействия. Но «чаша переполняется постепенно».

Помимо прямого насилия, родители могут быть лишены прав ухода за ребенком в случае:

собственных зависимостей от алкоголя, наркотиков и прочих веществ;

оставления ребенка без внимания и неудовлетворения его нужд;

психических проблем родителей, мешающих уходу;

а также «недостаточных родительских навыков» и «отсутствия мотивации и сотрудничества».

Последние категории, на взгляд вашего автора, являются весьма субъективными и трудно поддающимися контролю…